Víctor Ramos descarta que ataque contra trabajadores en La Araucanía esté relacionado con consulta indígena

En CNN Chile Radio, el subsecretario del Interior rechazó las críticas de Elisa Loncon a la consulta indígena, sobre la no participación de las comunidades. "Participaron en la comisión más de 5.000 personas. Hicimos diálogo intercultural en 11 provincias donde participaron dirigentes mapuche de todos los sectores", dijo.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, descartó que el ataque contra dos trabajadores en Victoria (La Araucanía) esté relacionado con el proceso de consulta indígena y descartó las críticas que han existido en torno al proceso.

Tras el trabajo realizado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, se disponía el desarrollo de una consulta indígena, la cual se está realizando desde el pasado 13 de agosto.

Sin embargo, algunas personalidades han pedido que este proceso sea suspendido. Es el caso de la candidata a senadora Elisa Loncon, quien ha solicitado instancias de diálogo más permanentes con el Estado, y además ha apuntad a que no hubo participación de las comunidades, sino que fue una comisión técnica.

En entrevista con CNN Chile Radio, Ramos -quien fue secretario ejecutivo de la Comisión- fue enfático en señalar que “eso no es así. De hecho, participaron en la comisión más de 5.000 personas. Hicimos diálogo intercultural en 11 provincias donde participaron dirigentes mapuche de todos los sectores”.

También participaron “dirigentes importantes del pueblo mapuche, el consejo del lonco, etc. Fueron 22 meses que completaron más de 400 horas de escucha de los propios comisionados sobre esas expresiones del pueblo mapuche. Por lo tanto, no es así que no ha habido participación de la comunidad indígena”, subrayó, añadiendo que dicha crítica “no tiene asidero”.

El subsecretario reconoció que han tenido dificultades y que “las cosas no han mejorado de la noche a la mañana por fórmulas mágicas o porque de un momento a otro las cosas cambiaron de forma espontánea”.

“Ha sido gestión política permanente en inversión, en perseverar en el diálogo político, en garantizar las condiciones de seguridad para todos los habitantes, incluidas las comunidades indígenas, y con ello la región ha tenido una mejoría sustantiva, que yo creo que a esta altura nadie podría negar”, acotó.

“No se resuelve una desconfianza que lleva más de 150 años a propósito del sistema de tierras, que lleva 30 años también donde la violencia irrumpe y también empieza a generar víctimas y daños y dolores que todavía se están tratando de enmendar y, por lo tanto, en un período de cuatro años no se resuelven todas las desconfianzas históricas. Pero eso tampoco nos hace resignarnos”, sentenció.

Ataque contra trabajadores en La Araucanía

Respecto al ataque sufrido por dos trabajadores el fin de semana en Victoria -uno falleció y el otro quedó herido- el subsecretario del Interior descartó que esté relacionado con la consulta indígena.

“No tiene nada que ver con este proceso”, aseguró.

“Nosotros hemos llevado cuatro años dialogando en la zona a través de Plan Buen Vivir, inversiones, buscando hacer llegar el Estado a los lugares donde se había retirado, como Ercilla, como Tirúa. Ercilla tiene hoy día una inversión de más de 8 mil millones de pesos, exclusivamente focalizado en ella”, dijo

Consultado sobre si el hecho corresponde a violencia terrorista, respondió: “Las calificaciones sobre la tipología o el delito las está haciendo el Ministerio de Seguridad y las policías que llevan este caso. Lo importante es que como gobierno despleguemos las mejores capacidades, como lo está haciendo el ministro Luis Cordero en esto y todo lo que requiere que encontremos a estas personas. Y como ha dicho, a los que cometen un crimen tan cobarde como este”.

“Es un trabajador de 60 años que se levantó durante la mañana y durante su jornada laboral para ir a cumplir con su deber. Nadie en Chile debe vivir un asesinato tan cobarde como esto. Y espero que la justicia y la policía hagan su trabajo”, cerró.