Registran ataque armado contra dos trabajadores en La Araucanía: Uno murió y el otro quedó con lesiones

Los trabajadores prestaban servicios a CMPC en la zona.

Un trabajador murió y otro resultó con lesiones luego de un ataque por parte de un grupo de desconocidos en la comuna de Victoria, en La Araucanía.

Se trata de empleados de la empresa Green America que prestan servicios a CMPC. “Ellos prestan servicios de resguardo patrimonial en el predio y, en ese contexto, recibieron disparos por arma de fuego. Aparentemente, habría municiones que pudieran ser munición de guerra y munición de convencional”, comentó el fiscal Jefe de Victoria, Héctor Leiva.

Según información preliminar entregada por Carabineros, un grupo de desconocidos premunidos con armas de fuego dispararon en contra del vehículo en el que se transportaban las víctimas en el sector de Selva Oscura, en la intersección de las rutas CH-181 y R-283.

“Hay una persona fallecida y otra persona que está lesionada en el Hospital de Victoria“, informó el general Cristian Mansilla, jefe de Zona de Control de Orden Público La Araucanía.

Y añadió que aún es muy prematuro hablar sobre la dinámica de los hechos.

La Fiscalía dispuso el trabajo de Labocar en el sitio del suceso para el análisis de las pericias, mientras que el OS9 de La Araucanía llevará adelante la labor investigativa.

Asimismo, en el lugar hay medios blindados y territoriales, además de “vigilancia aérea permanente que van a cooperar en el trabajo pericial que se está realizando. La idea es lograr prontamente la identificación de estos autores y posteriormente la ubicación”, dijo el general Mansilla.