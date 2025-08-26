“Emboscada con armamento de guerra”: Fiscal Garrido detalla ataque que dejó un trabajador forestal muerto en Victoria

El fiscal regional de La Araucanía calificó el crimen como “uno de los hechos más graves en el último tiempo”, explicó las hipótesis sobre grupos violentos, advirtió la exposición de los guardias privados y aclaró que la calificación terrorista dependerá de las pruebas reunidas.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, entregó detalles de la investigación por el asesinato de Manuel León Urra, trabajador forestal de 60 años que murió el fin de semana en Victoria tras una emboscada a la camioneta en que se trasladaba junto a su compañero, quien resultó herido.

¿Qué dijo el fiscal Garrido sobre el ataque en Victoria?

Según el persecutor, se trató de “uno de los hechos más graves en el último tiempo en la región”, debido a la planificación y el tipo de armamento utilizado.

“Claramente hubo una preparación de la acción, una emboscada a los trabajadores. Hay disparos que se dirigen directamente contra la cabina de la camioneta y eso explica el desenlace fatal”, señaló. Añadió que los atacantes usaron “varios tipos de armamento, de calibres distintos, de calibres 9 milímetros y de un calibre superior. Uno de la evidencia nos reporta que sería un calibre 308, que es un símil civil a un calibre de guerra”.

Respecto de las hipótesis, Garrido reconoció que todavía no hay reivindicación del crimen, pero subrayó que podría vincularse con procesos judiciales en curso contra integrantes de comunidades violentas. Mencionó que la llamada Resistencia Mapuche Mayeco “corresponde más bien a un eslogan de determinadas personas” y que sus acciones se relacionan mayoritariamente con delitos comunes como “robos con intimidación, homicidios de otros comuneros y delitos vinculados a la ley 20.000”.

Añadió que varios de sus integrantes ya están detenidos, aunque el grupo mantiene presencia territorial en la zona de Victoria.

El fiscal también advirtió la exposición de los guardias privados en este tipo de faenas, ya que “no están en condiciones de enfrentar este tipo de ataques”. Si bien valoró las medidas tecnológicas de prevención, como cámaras o drones, enfatizó que “el propósito de ellos es más bien dar cuenta, observar e informar oportunamente a los órganos que están encargados de la persecución penal, evitando al máximo el riesgo de afectación de su vida o su integridad”.

En ese sentido, planteó que es necesario revisar protocolos de seguridad y modificar rutinas, ya que la repetición de trayectos facilita emboscadas como la ocurrida en Victoria.

Sobre el debate político en torno a la Ley Antiterrorista, Garrido fue categórico en señalar que la calificación jurídica solo se definirá una vez que existan pruebas sólidas contra los responsables: “No creo que hoy día sea un debate útil para la investigación si no sabemos quiénes son las personas que están detrás.

Lo importante es que cuando uno formula una calificación jurídica tenga los elementos para acreditar esa calificación”. Aclaró además que la Fiscalía no se inhibirá de usar las herramientas disponibles, pero insistió en que las decisiones deben basarse en antecedentes objetivos y no en lecturas políticas.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, en coordinación con Carabineros y equipos especializados, y se mantiene como prioritaria por la gravedad del hecho.