Tras una álgida semana de definiciones, finalmente La Lista del Pueblo anunció a sus tres precandidatos presidenciales, que se medirán en la consulta ciudadana que impulsa la colectividad, para dar con el nombre que los represente en la carrera hacia La Moneda.

De esta forma, la dirigenta social Soledad Mella; el académico mapuche, Diego Ancalao; y la ex candidata a la Convención Ingrid Conejeros, serán los representantes de la agrupación que deberán juntar al menos 33 mil patrocinios, para posicionarse como abanderados de La Lista del Pueblo.

Dentro de esta nómina de precandidatos, llamó la atención la exclusión del Cristián Cuevas, primer postulante de la colectividad, que finalmente no fue respaldado al no sumarse a las condiciones que luego se establecerían para participar en el proceso de consulta.

“Invitamos abiertamente a candidatos del mundo independiente, que se unieran a esta consulta ciudadana, que nos manifestaran abiertamente y que firmaran un compromiso con La Lista del Pueblo. Cristian Cuevas no ha hecho ese compromiso, no ha firmado esos principios, no se ha manifestado. Nosotros le dejamos la invitación abierta y eso no ocurrió”, señaló en el programa Hoy Es Noticia de CNN Chile, la coordinadora del movimiento, Verónica Guzmán.

En esa línea, la vocera de la agrupación sostuvo que esta medida se tomó debido a los lineamientos internos, asegurando que es “la ciudadanía la que tiene que elegir quiénes son los candidatos más idóneos”. Por lo mismo, descartó la veracidad de las supuestas filtraciones de documentación interna sobre las definiciones de sus precandidatos.

Respecto al recuento de patrocinios, Guzmán detalló que éstos comenzarán a considerarse desde cero: “para setear un piso justo y equitativo para todos los candidatos. Estas primarias lo que van a definir es el candidato oficial que va a apoyar La Lista del Pueblo, entonces se comienza desde cero y la o el candidato que logre reunir más patrocinios, desde hoy hasta el día 19 de agosto, sería el abanderado”.

En tanto, sobre la posibilidad de que ninguno de los precandidatos logre reunir las firmas necesarias, la vocera de la colectividad se mostró sin mayores preocupaciones, recordando que para la definición de constituyentes vivieron un escenario parecido: “nosotros tenemos fe en la ciudadanía, tenemos fe en los movimientos sociales que van a apoyar a Diego Ancalao, Soledad Mella e Ingrid Conejeros, a juntar los patrocinios.”

Guzmán también se refirió al mecanismo para establecer la lista parlamentaria y de CORES, asegurando que se tratará de un sistema similar al de presidenciables: “Es una primaria, es decir, diferentes candidatos, abierto a la ciudadanía, se inscribieron en la página web, se presentaron, adhirieron a los principios de La Lista del Pueblo. La persona que logre más patrocinios sería el candidato único en cada distrito”.

Por otro lado, sobre las acusaciones de presiones políticas dentro de la colectividad, la coordinadora del movimiento apuntó a influencias desde el Partido Humanista, el Partido Comunista y el Partido Igualdad para eventuales pactos para listas parlamentarias, que Guzmán descartó, asegurando que las alianzas con partidos políticos jamás han sido parte de los principios de la agrupación.

Verónica además abordó las denuncias por presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas dentro del Distrito 20, de BioBío, la vocera aseguró que éstas se encontraban en el marco de la legalidad, siendo aprobadas incluso por el Servicio Electoral.

Sin embargo, también planteó que esta situación, que responde a la emisión de boletas por parte de familiares o compañeros de lista, está siendo actualmente auditada por el comité de Ética de La Lista del Pueblo, y que dicha auditoría se replicará en todas las candidaturas actuales y futuras del movimiento.

“La Lista es un movimiento, no un partido político. No tenemos comandos gigantes de personas que tengan un sueldo o que apoyen las candidaturas. Cada candidato es responsable por su propia rendición. Cada uno se encarga de su propio equipo, de ver a quién contratan y quien los ayuda”, afirmó.