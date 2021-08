Tras la polémica por la designación del abanderado presidencial de La Lista del Pueblo, este miércoles el ex dirigente sindical, Cristián Cuevas, finalmente lanzó su precandidatura a La Moneda desde Quinteros, “una zona de sacrificio donde el capitalismo más depredador ha impactado en las comunidades pero también en los cuerpos de las y los trabajadores”, manifestó.

Recientemente La Lista del Pueblo descartó tener resuelta una única candidatura, y que, en cambio, para establecer una carta definitiva se someterán a un proceso de consulta ciudadana: una mezcla de conseguir el mayor número de patrocinios ante Servel y la intención de representar los principios de La Lista.

En conversación con CNN Chile, el también vocero de la Central Unitaria de Trabajadores, confirmó que “fue La Lista del Pueblo que me invitó, a partir de su coordinador político, a caminar junto a ellos para ser su candidato presidencial”.

Cuevas indicó que existieron tres asambleas del movimiento en las que se votó y ratificó su triunfo: “Te vas con la esperanza de que las cosas están haciendo bien, desconozco qué ocurrió posteriormente y no me corresponde saber quién cambió las reglas del juego un par de horas después”.

Al respecto admitió que “estas situaciones escapan a mi voluntad y puedo comprender las dificultades que se pueden tener, pero tengo que seguir caminando porque tenemos 10 días para juntar las miles de firmas“.

Con respecto al ordenamiento de La Lista del Pueblo, aún poco conocido y que, a raíz de esta problemática, ha sido parte de los cuestionamientos, Cristián Cuevas afirmó que “como plataforma electoral, que fue eficiente en el proceso constituyente, ahora está haciendo su propio proceso de deliberación y construcción, por tanto, a uno no le queda más que respaldar esta expresión”.

En detalle, sostuvo que “los mecanismos que ellos tienen para deliberar en sus espacios democráticos son a través de los delegados distritales“, quienes finalmente representan las instancias conformadas por las bases. Al respecto, afirmó que “quienes no comprenden cómo cursa el movimiento social, no entienden esos procesos, porque estamos acostumbrados a una democracia restringida y muy elitista“.

“No quiero ahondar en por qué cambiaron las cosas, porque no me corresponde resolver situaciones que sé que ellos van a saber profundizar”, asumió el precandidato.

Ante el desafío de reunir 33 mil firmas, Cuevas fue consultado por lo que seguiría en el proceso para una candidatura respaldada por La Lista. “Me siento acompañado por La Lista del Pueblo y los distintos pueblos, me estoy construyendo junto a esa diversidad de pueblos”, confirmó y destacó: “Cómo no va a ser importante que por primera vez en Chile sea candidato un trabajador y dirigente sindical, un hombre abiertamente homosexual que ha trabajado con la disidencia sexual, acompañando hace años las luchas de las transformaciones sociales“.

Finalmente, cerca del límite para juntar patrocinios en el Servel, el próximo 23 de agosto, sostuvo que “a mí se me invitó a aquello, no cambié las reglas del juego, pero espero que quienes me están mirando desde esta pantalla puedan patrocinar porque aquí tienen la certeza de que aquí hay fuerza, coraje, ética y decencia para hacer la política de manera distinta”.