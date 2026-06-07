“Embargo” de cuentas bancarias a deudores CAE: Arzola dice que “hubo avisos previos” y que “es importante hacer cumplir la ley”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó la situación de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego de que algunos denunciaran el “vaciamiento” de sus cuentas bancarias.

Debido a ello, la bancada del Frente ofició a la Tesorería General de la República (TGR) para conocer antecedentes sobre el tema.

Durante las últimas semanas, además, la Tesorería dio a conocer -tras instrucción del Gobierno- que comenzaría a cobrar a los morosos, comenzando por quienes tienen rentas superiores a $5 millones y también con embargos a quienes no regularizaran su situación.

De esa manera, la autoridad dijo en Mesa Central de T13 que “venimos de una situación en que a los deudores se les decía que iban a condonar la deuda y la señal fue que dejaran de pagar“.

Según comentó, la morosidad que existe hasta la fecha hace que el CAE y el financiamiento a la educación superior sean “insostenibles”.

Las deudas le quitan “recursos valiosos” al Estado, los cuales “son necesarios para preservar ese tipo de ayudas estudiantiles y también otras políticas”, argumentó la ministra de Educación.

Respecto a las denuncias por “vaciamiento” de cuentas bancarias a deudores del CAE, Arzola enfatizó: “Hubo muchos avisos previos y otras etapas en que podían acercarse a hacer convenios y ahora también van a poder hacerlo; espero que lo hagan. Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley”.

En ese sentido, Arzola sostuvo respecto a los embargos que se está avanzando con aquellos morosos que mantienen rentas más altas.

“Lo importante es que quienes tengan menores ingresos vayan y realicen las medidas para pagar a tiempo y evitar cosas como estas”, acotó.