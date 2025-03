Squella deja en suspenso apoyo a Matthei en segunda vuelta: Apunta a exigir condiciones al candidato que pase

En entrevista con CNN Chile Radio, el timonel del Partido Republico se refirió a lo dicho por Kaiser, afirmando que no cree “que sea buena una conversación de garantías por la prensa”.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, se refirió a la posibilidad de un eventual apoyo a Evelyn Matthei en caso de que pase a una segunda vuelta en las presidenciales.

Los dichos del timonel se dan luego de que Johannes Kaiser se abriera a respaldarla, pero bajo ciertas “garantías”, tales como no crear nuevos ministerios ni subir los impuestos.

¿Qué dijo Arturo Squella?

En conversación con CNN Chile Radio, Squella partió señalando que “por supuesto” ellos tienen garantías o condicionan el apoyo a la persona del sector que pase a la segunda vuelta.

Sin embargo, respecto a lo dicho por Kaiser, afirmó que “la diferencia es que yo no creo que sea bueno el ventilarlo o que sea una conversación de garantías por la prensa, en ningún caso”.

“Evidentemente que a quien pase nos vamos a colgar de sus mismas palabras. Y si es que, por ejemplo, fuera Matthei y (…) ella quisiera avanzar en una ley de aborto, como lo ha insinuado, por supuesto que para nosotros sería fundamental de que no lo hiciera”, añadió.

En esta línea, afirmó que “ya vimos que eso no es conveniente hacerlo por la prensa (…) Al final del día tú estás diciendo ‘mire, voy a poner algún par de condiciones que no sea posible de cumplir’ y con eso me lavo las manos y no la apoyo”.

“Para nosotros es tan importante que gane alguien distinto a quienes gobiernan hoy día que, por supuesto, vamos a buscar la manera de que esté todo dispuesto para que efectivamente se logre el propósito”, agregó.

Afirmó que “con quien sea” sería una unidad con condiciones. “Nosotros estamos esperando todavía el pronunciamiento de Evelyn Matthei, que no lo ha hecho, de que apoyaría a cualquier persona de la oposición si es que ella pasa a segunda vuelta, que es muy probable”.

Mira la entrevista completa