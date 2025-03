Gobierno sepulta idea de nueva Constitución tras dichos de Lautaro Carmona: “Es una discusión que está cerrada”

La vocera de La Moneda replicó a los dichos del presidente del Partido Comunista.

La vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respecto a la reapertura del debate sobre una nueva Constitución en Chile, luego del rechazo de dos proyectos constitucionales en los últimos cuatro años.

En una entrevista, Carmona había asegurado que “quizás una de las reformas políticas que queda pendiente y que habría que replantearse agendar con urgencia es una nueva Constitución, porque no hay nueva Constitución”.

Gobierno sepulta idea de nueva Constitución tras dichos de Carmona

En medio de las críticas por los dichos de Carmona y las prioridades del oficialismo, Etcheverry señaló en Radio Duna que “es un debate que, democráticamente, se puede dar. Y los partidos están libres de darlo“.

“Cualquier discusión que vaya a pensar qué es lo que queremos para el país, y que lo haga en un sentido democrático, es una discusión que es válida”, añadió.

Sin embargo, la ministra aseguró que “hoy día, como Gobierno, no está en nuestras prioridades“.

“No es una puerta que vayamos a abrir. Es una discusión que, respecto a este Gobierno, está cerrada“, acotó la vocera.

Finalmente, la ministra Etcheverry sentenció que “en el caso particular de la discusión constitucional, para ser súper clara, para el Gobierno esa es una discusión que está cerrada y que no está dentro de nuestras prioridades. Por lo tanto, no la vamos a abrir”.