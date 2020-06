En diálogo con CNN Chile, Soledad Barría, ministra de Salud en el primer período de Michelle Bachelet, hizo hincapié en la relevancia de la Atención Primaria de Salud en pos de acelerar los procesos de diagnóstico del COVID-19 en Chile.

Barría comentó que aquel asunto se había discutido con anticipación entre los expertos: “Hace 15 días atrás la presidenta del Colegio Médico llamó a académicos, alcaldes y trabajadores a estudiar qué propuestas se podrían hacer concretamente para poder potenciar el trabajo en la atención primaria”.

Lee también: “No me seduce la idea de ser candidata presidencial, hoy aspiro a liderar el Colegio Médico”

“Se realizó un muy buen documento y se presentó en la mesa social, y el doctor Paris (ministro de Salud) lo conoce, es un aterrizaje muy concreto que hace propuestas de cómo hay que cambiar de estrategia en este momento del país”, reveló.

Luego, detalló sobre el documento: “Básicamente se pedía que hubiera una inyección de recursos en la atención primaria, que a lo largo de Chile desde el día uno ha estado desarrollando múltiples iniciativas prácticamente autogestionadas. Pero la idea es que el gobierno le diera un nuevo impulso para incrementar los tests, para poder hacer los diagnósticos, entregar licencias médicas y aislar inmediatamente a la gente”.

Lee también: Minvu informa que han realizado 45 detenciones por ingresos a Parque Metropolitano durante cuarentena

En esa línea, explicó: “Hay que reenfocar el trabajo para que la gente consulte por los síntomas en las APS, y así pueda tener un diagnóstico clínico inmediatamente. De esta forma se procede a la licencia y al aislamiento, para que esta persona no vuelva a la casa y siga contagiando”.

Sobre las cuarentenas decretadas en los sectores más vulnerables del país, fue crítica: “No sólo se trata de las medidas restrictivas, necesitamos que sea una realidad el apoyo económico a las familias, para que no tengan que salir a trabajar. Sin esa ayuda, las cuarentenas sólo son una buena declaración. Si no controlamos la crisis sanitaria, no vamos a tener control de la crisis económica. Por lo tanto, hay que poner los recursos para que la gente pueda vivir en aislamiento, no sólo cajas”.

Asimismo, cuestionó la estrategia del Ejecutivo. “El gran error del gobierno fue creer que todo el país era como el barrio alto de Santiago, donde es más fácil hacer cuarentenas, tenemos teletrabajo, una casa espaciosa. Pero la verdad es que la mayor parte del país no vive en esas condiciones. Mientras el gobierno llamaba a la normalidad, la infección crecía en los barrios populares, donde el hacinamiento es la norma. Y hay que recordar que en el primer período ni siquiera se realizaban los tests en la atención primaria, es decir no estaban al alcance de los vecinos”, afirmó.

“La desigualdad que tiene el país se ha mostrado acá en toda su dureza, porque los contagios son tres veces más altos en las comunas populares que en Providencia o Vitacura. Cuando salgamos de esto tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a qué salud y qué país queremos”, finalizó.