VIDEO RELACIONADO – Izkia Siches (Colmed) y proyecciones sobre COVID-19 (14:45)

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló este miércoles que no está interesada en sostener una candidatura presidencial, en medio de las apariciones que ha tenido su figura en distintas encuestas.

En conversación con La Voz de los que Sobran, la líder del gremio manifestó que “no me seduce la idea de ser candidata presidencial, hoy aspiro a liderar el Colegio Médico”.

“Para tomar un desafío como ese, hay que tener un equipo consolidado, estar preparado, y no dejarse seducir con aspiraciones personales. Creo que tenemos que pensar un país que no esté girando entorno a los candidatos presidenciales“, añadió.

Lee también: Izkia Siches ofrece apoyo al nuevo ministro Paris: “Para esta tarea, cuenta con total disposición del Colegio Médico”

La médico afirmó que “comprendo que hay una tremenda ansiedad de nuevos liderazgos que no provengan de los espacios políticos” pero añadió que “es una tremenda responsabilidad conducir un país y espero que él o la persona que esté disponible no lo tome por ambiciones personales”.

Con respecto al debate en torno a una posible candidatura suya, Siches aseveró que “le estamos haciendo el juego a algunos sectores que lo único que pretenden es politizar esto y debilitar el rol que ha tenido mi vocería, de que esto es solo una ambición personal”.

En la misma línea, y con respecto a los costos de convertirse en una figura con amplia visibilidad, expresó que “no tengo el cuero tan duro. Tengo un equipo que me acompaña, me cuida, intenta que no vea Twitter. Me han invadido muchos en mis redes sociales”.

Lee también: “Es un cheque a fecha”: Juan Sutil elogia a Izkia Siches y dice que “lo está haciendo bien en el Colegio Médico”

“Por eso no sé si es tan magnífica esta figura de ser un personaje público, tiene altos costos personales“, añadió.

“Si queremos mejores liderazgos como país, tenemos que cuidar el lenguaje, las formas, no tolerar tantos ataques. En mi rol de mujer tenemos muchos desafíos, tenemos que abrirnos espacios en el poder, tenemos que estar disponibles y empezar a llegar a las posiciones de poder”, cerró.