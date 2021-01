En una entrevista con El Mostrador, Evelyn Matthei calificó a Sebastián Sichel como el “candidato de los empresarios, de LyD que no quiere perder influencias y de políticos que no quieren perder poder”.

Al respecto, el precandidato presidencial indicó en conversación con CNN Chile que a la alcaldesa de Las Condes sólo “le faltó decir que me comía las guaguas”.

En ese contexto, expresó que el discurso de la también precandidata es “muy de los ’90′” y sostuvo que “lo más barato y simple en política es inventar esta historia por alguien que lleva muchos años ocupando cargos”.

“Hay una cosa bien absurda: que yo soy el que represento a los empresarios y que represento a la élite no tiene nada que ver con mi historia personal”, dijo el ex presidente de Banco Estado, quien descartó algún vinculo con Libertad y Desarrollo.

El otrora ministro de Desarrollo Social afirmó estar orgulloso de incorporar a independientes del mundo privado en su campaña política y aseguró que lo seguirá haciendo. “Si a alguien no le gusta, ojalá debata las ideas y no destruya al adversario”, emplazó.

Es más, Sichel calificó las críticas en su contra como populismo: “que crean que me manejan como si fuera un títere, no sólo es patético sino que tiene que ver con una forma de hacer política a la que no pertenezco”.

“Yo soy quien soy, he construido mi historia política hace muchos años. Más bien, las explicaciones deberían ser al revés. Esto no es parte de las reglas del juego”, condenó el político.

Asimismo, el ex secretario de Estado descartó la opción de ir directamente a la primera vuelta presidencial: “Mientras las reglas de convivencia sean las que estamos tratando de tener, seguiré en la primaria de Chile Vamos, salvo que se transformaran todos contra el independiente”.

Asimismo, pidió que no haya un bloqueo a quienes quieran apoyarlo en las primarias y aseguró que ha habido militantes que no han tenido la libertad para hacerlo.