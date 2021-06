Una encuesta online del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, llevada a cabo entre más de 34 mil chilenos, arrojó que un 36% de la población redujo su consumo de alcohol durante la pandemia. Al contrario, se detectó un aumento en la compra de medicamentos sin receta.

En conversación con CNN Chile, el director nacional del Senda, Carlos Charme, destacó que para efectos del proceso, las preguntas de la consulta se dividieron en diferentes áreas: drogas legales, como el alcohol y los medicamentos, e ilegales, como cocaína, marihuana, LSD y éxtasis. “Nosotros no medimos prevalencia sino cambios en los patrones de consumo”, explicó Charme.

Según las conclusiones del sondeo, la respuesta en el alcohol, cocaína, LSD y éxtasis, disminuyó en relación a los número prepandemicos. En esa línea sostuvo que “cuando nosotros le preguntamos a los que consumen menos alcohol, en un 38% nos dicen que están consumiendo menos porque tienen menos oportunidades para hacerlo”.

En tanto, de acuerdo a las cifras, un 22% declaro no hacerlo por la preocupación de los efectos en la salud y un 8% no lo hizo por ahorro. El profesional se centró en que la situación actual no permite a las personas pactar demasiadas instancias de consumo social.

Salud psicoemocional: Un común denominador

Un 58% de las personas dijo consumir más alcohol que antes de la pandemia confesó hacerlo por motivos psicoemocionales, como estrés, angustia o depresión. En el caso de la marihuana es lo mismo, pero afecta a un tercio de los nuevos consumidores.

La única droga que aumentó su consumo, detalló Charme, fueron los medicamentos de venta sin necesidad de receta médica. Igualmente en ese caso, un 85,7% declaró hacerlo por razones relacionadas con su salud mental: “Si usted cruza la variable, de las personas que están consumiendo más marihuana, alcohol y medicamentos sin receta médica, mayoritariamente son motivos psicoemocionales”.

El director de la entidad advirtió que la preocupación también está puesta en un eventual futuro post COVID-19, debido al alto consumo de alcohol y otras drogas especialmente en poblaciones de menor edad y su impacto en la salud mental.