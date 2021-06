A nivel nacional, solo hay disponibles 149 camas críticas, dando cuenta de una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos que se mantiene al límite. Al mismo tiempo, la situación preocupa en las regiones de Atacama, O’Higgins, Los Ríos, Coquimbo y Maule, que son las que tienen la más altas tasas de positividad.

Al respecto, la presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Pública (Fenats), Patricia Valderas, expresó que “estamos viviendo el peor de los escenarios” debido al agravamiento de la pandemia en Chile.

“Siempre pensamos que no íbamos a tener el dilema de pensar que había una cama y a quién se le podría destinar. Hoy día estamos en ese escenario y es lamentable porque la gente está cansada, los trabajadores están agotados, y la presión de saber que en un momento no hay posibilidades de atender un paciente, conectarlo para poder salvarle la vida, es una presión extra que se suma a los turnos”, dijo en CNN Chile.

Última cama

De esa manera, Valderas desmintió al ministro de Salud, Enrique Paris, quien días atrás manifestó que hasta la fecha aún no se vivía en Chile el “dilema de la última cama”. “Eso no es efectivo, y se lo hemos dicho al ministro, hemos hablado con él, le hemos pedido que hable con la verdad y que sea claro para dirigirse al país. Porque al tener este discurso benevolente, la gente también cree que estamos en un momento menos complicado”, enfatizó.

Detalló que “en las urgencias, hoy día hay una cantidad de pacientes en espera de que se desocupe una cama. Los equipos que son especialistas en ello y que son los que atienden esta camas UCI, definen por el riesgo de vida del paciente” a quiénes se atiende y a quiénes se les mantiene en espera.

Incluso advirtió que “tenemos que lamentablemente hospitalizar en los consultorios por los atochamientos en los hospitales”.

“Es un grito de alerta que estamos haciendo como trabajadores y dirigentes de la salud, porque el colapso que hay hoy día y que el gobierno no quiere reconocer, quiere decir que vamos a tener más muertos de los que debieran porque no vamos a tener la posibilidad de atenderlos en su momento”, sostuvo Valderas.

Pase de Movilidad

Por otro lado, la presidenta de la Fenats fue enfática en mostrar su rechazo al Pase de Movilidad, ya que “tenemos una población que si le das un poco de libertad, la gente va a salir, sobre todo la juventud”, y con ello aumentar aún más los contagios.

“Si el gobierno que tiene en sus manos cuidar la población y no lo hace, nosotros también le hacemos un llamado a la población a cuidarse, que se queden en sus casas y no usar el Pase de Movilidad, porque realmente no vamos a poder atender en los hospitales en un momento si seguimos teniendo la misma cantidad de contagiados que tenemos hasta ahora”, sentenció.