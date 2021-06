Luego que Keiko Fujimori acusara de irregularidades en las elecciones presidenciales en Perú, este miércoles sumó además una petición de anulación de más de 800 actas, lo que equivaldría a cerca de 200 mil votos.

Este sería el primer atisbo de incertidumbre en el proceso, según Sonia Goldenberg, periodista y columnista de The New York Times. “Ahora queda ver en qué medida tienen razón o no las impugnaciones que están presentado Fuerza Popular”, dijo Goldenberg.

“Lo importante es que los dos candidatos esperen pacientemente y que llamen a la calma a sus seguidores para evitar que puedan haber actos de violencia en el país”, continuó la periodista.

Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, es quien lidera los resultados. El crecimiento que tuvo desde el 18% en la primera vuelta al 50,2% que mantiene -con el 99,1% de las actas contabilizadas- fue una sorpresa para los analistas peruanos.

“El voto de Castillo ha sido una sorpresa. Creo que se explica por la mortandad extrema que ha tenido el Perú con la pandemia. 180 mil muertos. Casi el triple de lo que se había calculado inicialmente. Y el descreimiento absoluto de la clase política por la corrupción“, señaló la periodista.

En ese sentido, el voto sería más bien de protesta y no necesariamente por las consignas del líder sindicalista, quien va respaldado por un partido que se ha definido como marxista-leninista-mariateguista.

Asimismo, Fujimori no logró plantear un proyecto que apuntara a cambios menos radicales que los expresados por Castillo, algo que le podría terminar costando su tercer intento por llegar a la Casa de Pizarro.

“No ha habido un partido de centro, se ha polarizado mucho el electorado“, dijo la columnista.

Ahora sólo queda ver cómo resultan estas elecciones, confirmación que podría estar el domingo 13 de junio a más tardar. “Hay incertidumbre de si Keiko Fujimori va a aceptar los resultados de las elecciones. Esperemos que lo haga. Hay antecendetes de las elecciones pasadas en las que si bien no hizo obstrucción si actuó obstruyendo a la presidencia de Pablo Kuczysnki”, concluyó Goldenberg.