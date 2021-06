La reforma constitucional que restablece voto obligatorio avanzó al Senado tras ser aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas. Al respecto, el legislador del PS, Carlos Montes, indicó que en la Cámara Alta “hay una mayoría importante a favor de reponer” esta normativa.

En cuanto a las sanciones involucradas en el proyecto de ley contra quienes no ejerzan este deber cívico, el senador explicó en CNN Chile que “se va a presentar una indicación de todas maneras, desde mi punto de vista, y también se va a presentar indicación respecto a que esto no sea aplicable a personas sobre cierta edad“, dijo.

Asimismo, manifestó que “estamos en la quemada” para la tramitación de la iniciativa y que ésta rija a partir de las elecciones presidenciales de noviembre. Un escenario que también fue abordado por Montes tras la declaración pública entre el PS, PPD y DC sobre un acuerdo para presentar una candidatura única en la carrera hacia La Moneda.

Primarias convencionales

La situación actual, luego del fallido pacto para las primarias legales, apuntaría a unas primarias convencionales o ciudadanas para definir un presidenciable dentro de estos tres partidos de centro izquierda. Una idea que hasta el momento no ha sido ratificada, considerando que la DC no ha confirmado la candidatura de Yasna Provoste.

Al respecto, Montes aclaró que al interior del PS “hace mucho tiempo que se está por una unidad de todos”, tanto en tema de “programas, como el tema parlamentario y además con candidatura presidencial”. De hecho, indicó que “lo que el Partido Socialista tenía planteado desde antes, es que la manera de decidir tiene que ser por primarias convencionales”.

“Es muy importante hacer primarias porque hay que organizarlas y ponerse en marcha. Al menos la campaña de Paula Narváez está trabajando en función de las primarias, y si no hay primarias se verán alternativas, una de las cuales como se ha dicho en el comando, sería ir a primer vuelta“, declaró.

De todas maneras, enfatizó que “veo imposible” que se baje la candidatura de Narváez, ya que “el socialismo democrático no puede quedar simplemente diciendo ‘mire, nos quedamos apoyando a otro candidato’ y no aparecer como alternativa”. Sostuvo que “hay que recomponer el vínculo con la sociedad, las propuestas por el país, muchas cosas que hacer. Pero eso no se hace diciendo ‘me retiro en favor de otra candidatura'”.

Finalmente, el legislador planteó que “Paula Narváez es una gran candidata, con mucho conocimiento, con mucha sensibilidad, con un estilo de dirección del país que va a ser diferente”.

En cuanto a los resultados de los sondeos, indicó que “no tengo una explicación suponiendo que fueran rigurosas y serias esas encuestas. El PS marca más de 10 (puntos) y que la candidata del PS marque 2, hay algo que no es consistente, y por lo tanto, hay que seguir trabajando y puede que en su momento llegue a romperse esa barrera”.

“Paula Narváez no se va a bajar”, sentenció.