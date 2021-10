Un nuevo capítulo de Conexión Global Prime tuvo como invitado al ex ministro de Salud de Lula Da Silva y actual senador del Partido de los Trabajadores (PT) en Recife, Estado de Pernambuco, Humberto Costa. En entrevista, el parlamentario analizó el escenario alrededor del informe que pide el procesamiento del mandatario Jair Bolsonaro por “crímenes de lesa humanidad”, a raíz de su gestión de la pandemia que ya ha dejado 600 mil fallecidos y lista una cantidad considerable de polémicas, como difundir información respecto de las vacunas contra el COVID-19.

“Bolsonaro ha implantado una estrategia para enfrentar el coronavirus que fue un intento por hacer una gran transmisión de la enfermedad en el menor tiempo posible”, manifestó Costa y añadió que “nosotros pensamos que este crimen que acá es llamado ‘Pandemia con resultado de muerte‘ es muy grave y representa un crimen en contra de la humanidad, los demás son consecuencia de esta visión”.

“El problema de la mala utilización de recursos públicos fue en gran parte debido a la compra de medicamentos que no tienen efectos concretos en contra del COVID-19, porque los recursos para las camas hospitalarias, vacunas y todo lo demás, el Congreso Nacional los garantizó en la aprobación de una especie de presupuesto de guerra que hicimos“, afirmó Costa e insistió en que “el problema fue el gobierno (…) hubo el intento de comprar vacunas que no estaban reconocidas acá”.

“Desde el mes de julio del año pasado que la empresa Pfizer ha ofrecido una cantidad de vacunas para Brasil, que podrían haber empezado a ser utilizadas a partir de diciembre del año pasado y, de haber sido así, con toda certeza nosotros tendríamos una reducción de por lo menos 150 mil personas que no hubiesen perdido sus vidas“, transparentó el senador.

Lee también: Mónica Rincón por situación en Brasil: “Son días difíciles, con un presidente que no sabe gobernar sin enemigos”

A su vez, Costa aseguró que “el gobierno no quería hacer la compra por esta visión negacionista: Pensaban que a fines de 2020 ya no habría más pandemia y que esta tesis de hacer una inmunización de rebaño sin vacunación era un hecho real, si la hubieran aceptado, habríamos sido el primer país en vacunarse”.

En tanto, para que las acusaciones contra Bolsonaro tuvieran efectos judiciales, se requeriría que el fiscal nacional brasileño, Augusto Aras, que es considerado un aliado del mandatario, decidiera comenzar una causa judicial. Asimismo, para que el informe sea atendido en el Congreso, se requeriría que el presidente de la Cámara de Diputados y también amigo del presidente, Arthur Lira, se decidiera a iniciar el proceso.

En ese complejo escenario, consultado por la real posibilidad de que ocurra, Costa afirmó que “el fiscal general es una persona que, hasta ahora, ha tenido una forma de actuar siempre en favor de Bolsonaro porque tiene interés de ser parte de la Suprema Corte y tiene que ser indicado por Bolsonaro”.

No obstante, reconoció el fiscal “es una persona que tiene una trayectoria, una carrera jurídica y creo que tendría muchas dificultades de no hacer andar este proceso“. Pero si su decisión fuera no llevar el caso, el parlamentario señaló que tendrían otro camino: “Dirigirnos directamente a la Suprema Corte e iniciar una acción penal, que nosotros llamamos ‘subsidiaria’, donde la propia Suprema hace la investigación” y sentenció que “nosotros estamos dispuestos a realizar esta acción si el fiscal general no cumple con su deber”.

Lee también: Senadores de Brasil aprobaron informe que acusa a Bolsonaro de “crímenes de lesa humanidad”

En cuanto a los diputados, dijo Costa, “la situación es más complicada, porque hoy Bolsonaro aún tiene una gran mayoría en la Cámara de diputados”. En ese sentido, señaló, “a pesar de que el informe que hicimos tiene mucho apoyo de la población, creo que aún así habrá resistencia de parte de los parlamentarios para iniciar el proceso de impeachment, pero la política es algo muy dinámico y nosotros estamos trabajando para que un grupo importante de instituciones y personalidades públicas pidan el impeachment de Bolsonaro”.

Finalmente, el senador sentenció que “tengo absoluta certeza de que el presidente ha cometido crímenes de lesa humanidad y solo no le añadimos el crimen de genocidio porque nuestra comisión de investigación estaba limitada a la pandemia: Si nosotros pudiésemos sumar lo que Bolsonaro ha hecho a las comunidades indígenas, con toda certeza podríamos clasificarlo como un genocida” y recordó que “en 2018 jamás pensamos que Bolsonaro vendría a ganar una elección y la ganó”.