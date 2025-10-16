Secretario ejecutivo de la CNE: Ministro Pardow se enteró de error en las cuentas de luz “a mediados de septiembre”

En CNN Chile Radio, Marco Mancilla también dijo que "lo que se cobró en exceso, en concreto, en las tarifas es bastante marginal, es muy marginal".

Siguen las repercusiones luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) informara en su último informe que detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas de luz.

“Existe una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC, y conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no ajustables en moneda nacional”, señaló el organismo, apuntando a la existencia de “diferencias de facturación”.

En CNN Chile Radio, el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, explicó que “el reajuste tiene que ser por interés corriente, y se estaba reajustando con interés corriente no reajustable, esto es nominal, y además se le aplicaba el reajuste por inflación”, pero que en realidad “correspondería el interés corriente reajustable, para que no sea justamente el doble cobro”.

#CNNChileRadio | Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE, explica cuál fue el error metodológico que provocó un "doble cobro" en las cuentas de luz. A la vez, habla sobre la compensación que recibirán los clientes.

En ese sentido, la estimación del pago extra en las cuentas del suministro es del “orden de 100 millones de dólares“.

Mancilla afirmó que el informe técnico identificó esta situación y “lo corrige hacia adelante y también lo corrige hacia atrás, estipulando que deben ser devueltos de forma automática estos montos a los consumidores en las siguientes tarifas. Por lo tanto, la situación ya está solucionada en términos de si hubo una afectación a los clientes, eso está siendo revertido”.

Consultado sobre cuándo se verá reflejada dicha devolución, respondió que será “a partir de las tarifas de enero de 2026″.

Además, dijo que “lo que se cobró en exceso, en concreto, en las tarifas es bastante marginal, es muy marginal, pero acumula 100 millones de dólares. Lo que ocurre es que una buena parte de eso están como deudas, no estuvieron en tarifas, así que hay que tener cuidado con eso. Esto es una responsabilidad, obligación de las generadoras de devolverlo, y eso es lo que se estipula en el informe técnico de la CNE”.

Pardow supo en septiembre sobre los cobros excesivos de la luz

Por otro lado, el secretario ejecutivo de la CNE aseguró que el ministro de Energía, Diego Pardow, se enteró hace “unas cuantas semanas” de este error que provocó un alza en las cuentas del suministro eléctrico.

“Fue hace unas cuantas semanas, cuando en nuestra obligación de coordinación le transmitimos que hemos identificado esta situación y le transmitimos también cuál es la solución”.

Requerido sobre si podría ser más preciso con la fecha, respondió que fue “a mediados de septiembre”.

En relación con las peticiones de renuncia al cargo, Mancilla dijo que no le corresponde comentar aquello, sino que lo que “me corresponde como regulador técnico de una institución del Estado es hacer nuestro trabajo”.

Luego de comunicarle la situación a Pardow, “analizamos la situación, le transmití cuál era la solución y le pareció la correcta y obviamente tiene que haber hecho la evaluación de ese otro aspecto que usted menciona”.

¿Cómo se descubrió el error en las cuentas de luz?

Mancilla explicó que en 2017 se instaló el criterio sobre los cobros, pero que “en los primeros años no hubo decreto tarifario” debido al congelamiento de las tarifas.

“Recién el año pasado se empezaron a implementar esas leyes, recién el año pasado empezamos a hacer los primeros informes, y nuestra labor evidentemente estuvo enfocada en implementar las disposiciones de esas leyes, que eran bastante complejas”, añadió.

#CNNChileRadio | Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE, asegura que "nadie se dió cuenta" del error de cálculo: "Todos los expertos no relevaron la situación".

Consultado sobre por qué la CNE no se dio cuenta del hecho en los últimos tres años -Mancilla asumió el cargo en 2022- respondió: “Los equipos técnicos estaban más focalizados en la implementación de las leyes de descongelamiento, y en todos estos criterios que son para componentes más accesorias de las tarifas, se mantiene la metodología histórica aparentemente validada desde hace años”.

En esa línea, reconoció que hubo un error y que “nosotros asumimos todas las responsabilidades que correspondan”.

Sobre una eventual renuncia, aseveró que “depende de las autoridades ministeriales”.

“Me siento bastante responsable de haber sido capaz, y junto con los equipos de la CNE, de identificar esta situación que estaba allí desde hace muchos años y de sacarla a la luz técnicamente en un informe”, cerró.