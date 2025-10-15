Pardow informa que sobreestimación en cobro de luz equivale a 100 millones de dólares: “Es un asunto grave”

El ministro de Energía, Diego Pardow reveló en el Congreso que la “sobreestimación” fue de 100 millones de dólares. Sin embargo, aseguró que no era un error, sino más bien una "diferencia metodológica" que "sobreestimaba el efecto de inflación".

Una polémica ha surgido este día luego de que se diera a conocer un “error” en el cobro de cuentas de la luz, dado a conocer por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El ministro de Energía, Diego Pardow reveló en el Congreso que la “sobreestimación” fue de 100 millones de dólares. Sin embargo, aseguró que no era un error, sino más bien una “diferencia metodológica” que “sobreestimaba el efecto de inflación”.

“Esta diferencia metodológica es seria, es un asunto grave, que requiere una atención inmediata”, aseguró Pardow ante los diputados.

“La metodología anterior, respecto de la nueva que se propone, sobreestimaba en cerca de 100 millones de dólares. La devolución de ese dinero, durante el siguiente semestre, explica la disminución del 2% en las tarifas”, señaló.

Tanto la UDI como el Partido republicano anunciaron que impulsarán una Acusación Constitucional en contra de Pardow. Pero en el oficialismo también han surgido cuestionamientos en contra del secretario de Estado.