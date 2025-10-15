Por error en cálculo: CNE informa que desde enero las cuentas de luz bajarían un 2%

Según explicó el organismo, el ajuste responde a la detección de una falla metodológica en la que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría sido aplicado dos veces en la determinación de ciertos saldos pendientes.

Una leve, pero significativa baja en las cuentas de electricidad podría concretarse a partir de enero de 2026, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) identificara un error en sus cálculos tarifarios.

Así lo informó el organismo a través de una declaración pública, donde detalló que la rebaja sería cercana al 2%.

Según explicó la CNE, el ajuste responde a la detección de una falla metodológica en la que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría sido aplicado dos veces en la determinación de ciertos saldos pendientes. Este doble cómputo provocó cobros superiores a los que correspondían legalmente en periodos anteriores.

Lee también: ¿Por qué podrían bajar las cuentas de la luz? Las consecuencias del error de cálculo en las tarifas que se detectó

La comisión enfatizó que el hallazgo fue posible gracias a sus procesos internos de revisión continua, enmarcados en un compromiso con la transparencia, la rigurosidad técnica y la mejora permanente de sus modelos de cálculo.

El organismo aclaró que los antecedentes forman parte de un informe técnico preliminar y que, aunque aún no hay decisiones definitivas, ya se contempla la devolución de los montos cobrados en exceso, debidamente reajustados.