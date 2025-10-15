¿Por qué podrían bajar las cuentas de la luz? Las consecuencias del error de cálculo en las tarifas que se detectó

La Comisión Nacional de Energía advirtió sobre la existencia de "diferencias de facturación", lo que podría generar una caída en las cuentas de la luz para los próximos meses.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló este martes que detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas de la luz.

En este sentido, el informe de la CNE sostuvo que “existe una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC, y conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no ajustables en moneda nacional”.

Con todo lo anterior, el organismo advirtió sobre la existencia de “diferencias de facturación“.

¿Cuánto y cuándo podrían bajar las cuentas de la luz? En conversación con LUN, el académico de la Usach, Humberto Verdejo, indicó que “esperábamos un incremento leve -pero incremento al final del día- para el primer semestre de 2026. Y de otra manera vemos una buena noticia para la gente, es que las tarifas van a bajar y en algunas comunas de manera importante a partir del 1 de enero de 2026″.

¿Cuál fue el error de cálculo? Verdejo detalló que “de acuerdo a lo que establece la comisión, el IPC habría sido aplicado dos veces, y eso generó que las tarifas subiesen más de lo que debería haber ocurrido, y lo que está establecido en el documento, es una corrección a la baja producto de este cobro adicional que se produjo en los semestres anteriores”.