El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, comentó las opciones que se discuten para que las personas contagiadas con COVID-19 puedan participar del plebiscito por una nueva Constitución el 25 de octubre.

“Hay dos derechos humanos que están en colisión, el derecho a la salud y el derecho político a participar directamente en el gobierno de su país que tiene toda persona”, comentó Santamaría en entrevista con CNN Chile, oportundiad en la que añadió que el instructivo tiene que estar entregado el 10 de septiembre.

En la misma línea, recordó que “el rol del Servel es la defensa de los derechos políticos, garantizar que las personas puedan elegir y ser elegidas, que puedan participar directamente del gobierno del país”.

El presidente del consejo del Servicio Electoral agregó que “no sabemos quiénes son las personas que tienen COVID-19 positivo, no tenemos idea dónde viven, ni vamos a saber, porque nos dicen que es una información confidencial”. Sin embargo, dice que lo pueden estar seguros es que debido a la enfermedad hay personas en confinamiento, en un hospital o en aislamiento “y si salen se exponen a multas millonarias y a cometer un delito”.

Dado que, sostiene, “no nos corresponde posponer el plebiscito, tampoco nos corresponde establecer prohibiciones distintas a las que establecen la Constitución y las leyes para el derecho a voto”, motivo por el cual “estamos viendo si existe alguna formula y voluntad política para implementar alguna fórmula que va requerir una reforma legal” y permitir el voto de forma segura.

Consultado por si se sumarán a las palabras del gobierno, quienes se inclinaron porque pacientes con COVID-19 no voten en el plebiscito, Santamaría fue tajante: “No vamos a plegarnos a una determinada definición que puedan tomar los ministros, que tienen pleno derecho a dar su opinión, pero nosotros tenemos que jugarnos de alguna manera” porque las personas participen.

“Tendríamos que establecer un mecanismo para que las personas se identificaran y dijeran ‘yo quiero votar y vivo en tal parte’. Hemos estado trabajando con correos la posibilidad de que vayan a dejarle el voto y la persona pueda votar de manera secreta y presencial“, indicó junto con adelantar que “vamos a seguir explorando esto en la medida que haya voluntad”.

Eso sí, subrayó que “los sistemas que rigen nuestra votación no permitirían que votaran las personas que están con COVID-19 si la decisión sanitaria, no electoral, sanitaria, es que no pueden salir de sus casas. Aquí cada cual asume sus responsabilidad”.

“No queremos irnos por lo fácil, queremos cumplir el rol para el que fuimos designados“, aclaró, junto con agregar que “nosotros no podemos posponer el plebiscito ni podemos impedir que determinadas personas no voten”.

Finalmente, concluyó que “de las medidas sanitarias el dueño es la autoridad sanitaria, de tal manera que hay que ver en que situación están las comunas en su momento y que medidas va adoptar la autoridad sanitaria para ver qué va a ocurrir”.