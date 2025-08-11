Diputado republicano niega campañas sucias en el partido, descarta ataque a Matthei y “no recuerda” difusión de ficha médica de Boric en 2021

En CNN Chile Radio, Agustín Romero afirmó que Republicanos no realiza campañas sucias, negó un ataque a Evelyn Matthei y dijo no recordar la difusión en 2021 de una ficha médica de Gabriel Boric; además calificó como “raro” el test de drogas del entonces candidato.

En entrevista con CNN Chile Radio este lunes, el diputado Agustín Romero del Partido Republicano afirmó que su colectivo no realiza campañas políticas sucias, negó un ataque contra Evelyn Matthei y aseguró no recordar la difusión en 2021 de una ficha médica de Gabriel Boric, documento que fue desmentido por la clínica aludida. También calificó como “raro” el test de drogas que el entonces candidato se realizó durante esa campaña presidencial y entregó su respaldo a su candidato ante las críticas por una polémica foto junto al líder de una banda vinculada al robo de cables.

El parlamentario manifestó su preocupación por los “duros” meses que se avecinan con la disputa electoral, puesto que en frente tienen como adversario al Partido Comunista, que es la “filial del oficialismo” y que por ello sabe que “se dirán cosas espantosas” de los integrantes de su partido.

#CNNChileRadio | Diputado del Partido Republicano Agustín Romero: "Hoy no estamos enfrentando a cualquier partido en esta campaña, estamos enfrentando al PC, va a ser una campaña dura en la que dirán cosas espantosas de nosotros"

¿Qué dijo Romero sobre las “campañas sucias”?

“Nosotros no hacemos campañas sucias, no nos dedicamos a inventar cosas para dañar a las personas”, sostuvo Romero al ser consultado por las acusaciones que en julio de 2025 realizó Matthei, quien denunció la circulación de videos y mensajes manipulados en redes sociales que buscaban instalar dudas sobre su estabilidad mental.

La alcaldesa de Providencia atribuyó el origen de estos contenidos a cuentas vinculadas a Republicanos y anunció que evaluaba acciones legales, aunque posteriormente decidió no formalizar una denuncia.

El diputado descartó cualquier participación de su partido en ese episodio y recalcó que “competimos con ideas y propuestas, no con ataques personales”. La controversia se produjo en plena carrera presidencial y tensó la relación entre Republicanos y la derecha tradicional de Chile Vamos, en la que Matthei es la principal carta.

#CNNChileRadio | Diputado del Partido Republicano Agustín Romero: "Nosotros no distribuimos mentiras".

La ficha médica de Gabriel Boric

En la conversación, Romero fue consultado por un hecho ocurrido en la campaña de 2021, cuando el entonces candidato de Republicanos, José Antonio Kast, emplazó a Boric a transparentar sus antecedentes médicos, coincidiendo con la difusión en redes sociales de una supuesta ficha clínica del actual Presidente. “No recuerdo ese episodio”, respondió el parlamentario. La clínica Imet de Punta Arenas, señalada en el documento, negó que Boric fuera paciente de la institución y anunció acciones legales.

Romero también se refirió al examen toxicológico que Boric se practicó en 2021, en medio del debate sobre consumo de drogas en autoridades, y lo calificó como “raro”. “No tengo por qué saber por qué se hizo ese test, pero fue un hecho extraño”, comentó, insistiendo en que su partido “jamás atentaría contra la dignidad de una persona para sacar ventaja electoral”.

#CNNChileRadio | Diputado del Partido Republicano Agustín Romero: "Nosotros no denigramos al ser humano ni al adversario (político) que está en frente (…). Solo recuerdo un test de drogas medio raro del Presidente".

Kast “no tendría porqué” declarar por robo de cables

Romero defendió a José Antonio Kast ante la citación de la Comisión Especial Investigadora del robo de cables, abierta tras conocerse una fotografía en la que el excandidato aparece con Francisco San Martín, detenido en abril por liderar una organización criminal ligada a ese ilícito. El diputado sostuvo que una fotografía no acredita vínculos con el crimen organizado y que la instancia apunta a producir “ruido político”.

El parlamentario afirmó que Kast no tiene obligación legal de comparecer y comparó el caso con el del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, quien en 2023 evitó declarar ante una comisión por el caso Convenios. A su juicio, ambas situaciones responden a criterios políticos más que a un afán investigativo.

Como parte de su defensa, Romero agregó que Francisco San Martín hoy está desvinculado del Partido Republicano y que su vínculo con la colectividad se remonta a 2020, cuando compitió internamente y habría explorado una precandidatura municipal. Subrayó que cualquier responsabilidad penal corresponde a los tribunales y no a la orgánica partidaria.

Junto con ello, el diputado respaldó el diagnóstico de Kast sobre el robo de cables de cobre. Planteó que el delito está fuera de control, que operan bandas con logística para reducir o exportar material y que se requieren leyes más duras y persecución efectiva. Señaló que, sin voluntad para desarticular esas mafias, las interrupciones de servicio y las pérdidas para eléctricas y telecomunicaciones continuarán.