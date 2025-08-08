Kast es citado a comisión investigadora por fotografía donde aparece con sujeto detenido por liderar banda de robo de cables
Por CNN Chile
08.08.2025 / 14:09
El diputado Daniel Manouchehri (PS) señaló que "Kast, cenando con el crimen organizado, es una señal de alarma para la democracia. Y hoy, tiene que responder".
José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, fue citado a una sesión de la Comisión Especial Investigadora constituida por el robo de cables de cobre en Chile.
Esto, luego que se diera a conocer una fotografía en la que aparece el abanderado republicano junto a Francisco San Martín.
Este último, fue detenido en abril pasado acusado de liderar una organización criminal de robo de cables. San Martín compitió en 2020 para integrar el cabildo regional del Partido Republicano y habría sido precandidato a alcalde de la comuna.
El diputado integrante de la comisión, Daniel Manouchehri (PS), señaló que “José Antonio Kast fue citado a la comisión investigadora para explicar por qué estuvo cenando en la casa de Francisco San Martín, hoy preso como líder de una mafia de tráfico de cobre”.
“San Martín ya había sido detenido en 2022, y aún así los republicanos lo llevaban como candidato a alcalde. ¿Fue Kast a buscar apoyo político o financiero?, ¿cuándo supo quién era realmente San Martín?”, añadió el diputado.
Por su parte, la diputada Carolina Tello (FA) señaló que “la citación de José Antonio Kast y Andrés Guerra a la Comisión Investigadora sobre el robo de cables de cobre es una señal relevante. Es fundamental que las instituciones cumplan su rol y que se esclarezca cualquier vínculo con el imputado Francisco San Martín”.
“Si alguien que ha aspirado a dirigir el país aparece vinculado a una investigación de esta gravedad, tiene el deber de aclararlo públicamente. La ciudadanía merece transparencia y respuestas claras”, acotó.