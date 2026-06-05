Akriila firma con Atlantic Records y lanza “suave” junto a Jane Remover, su primera colaboración internacional

La artista chilena Akriila formalizó su incorporación a Atlantic Records con el lanzamiento de “suave”, un nuevo single disponible en todas las plataformas digitales. La canción es una colaboración con Jane Remover, figura destacada del género digicore, y marca el inicio de una nueva etapa para la cantante y compositora.

El tema combina sintetizadores distorsionados, voces íntimas y texturas indie-hyperpop en un corte bilingüe de alt-pop. El lanzamiento incluye un videoclip oficial dirigido por el cineasta y fotógrafo Joaquín Castillo, con sede en Nueva York, disponible en YouTube. Ambas artistas presentaron el sencillo en vivo por primera vez en un show pop-up B2B en Milky’s, en East Los Angeles.

Gira debut en EE. UU. y fechas en Latinoamérica

La colaboración llega acompañada de una intensa agenda en vivo. La gira debut de Akriila en Estados Unidos agotó entradas inmediatamente tras su anuncio, lo que obligó a agregar fechas adicionales y trasladar algunos shows a recintos más grandes. El recorrido arranca con tres noches consecutivas en Elsewhere, Brooklyn, del 7 al 9 de julio, y continúa con presentaciones en Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

De forma paralela, la artista anunció su gira “lucy”, con fechas en recintos de toda Latinoamérica, consolidando su expansión simultánea en ambos mercados.