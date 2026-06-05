Corte Suprema rechaza recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León

Durante este viernes, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León.

El abogado del exdiputado buscaba sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa. En esa línea, argumentó que la máxima cautelar decretada por el juez Daniel Urrutia no se encontraba suficientemente fundada y que los hechos por los que Lavín León fue formalizado excedían aquellos respecto de los cuales se otorgó el desafuero.

“En relación al primer grupo de objeciones planteadas por la defensa, y que tienen relación con la falta de fundamentación defectuosa de la sentencia, esta Corte comparte lo expresado por la resolución recurrida, en el sentido que de su lectura es posible apreciar que ella se hace cargo de las materias señaladas por el recurrente y que contiene una fundamentación suficiente de los motivos por los cuáles decide imponer la prisión preventiva al amparado”, describe la Segunda Sala de la Corte Suprema.

Asimismo, complementó: “Con relación a la ausencia de referencia y análisis de las atenuantes invocadas por la defensa, resulta necesario considerar que, en un estadio procesal inicial como la formalización, parece adelantado referirse a la concurrencia o no de circunstancias modificatorias, las que deberán ser argumentadas y acreditadas en la oportunidad procesal correspondiente”.

“Por el contrario, lo importante en esta fase, y que es algo que sí se observa en la resolución cuestionada, es analizar la necesidad de cautela, cuestión sobre la que la resolución argumenta con suficiencia, no limitándose a un análisis general referido a la naturaleza y gravedad de los delitos, sino al caso concreto y al contexto en que se verifican los hechos imputados”, consignó el documento.

Respecto del argumento de la defensa que sostiene que el tribunal se habría extralimitado al imponer la prisión preventiva por hechos distintos de aquellos contenidos en el desafuero, el máximo tribunal respondió: “Resulta evidente su ausencia de sustento, pues de una lectura atenta de la resolución recurrida se aprecia que aquello no es efectivo y que el análisis efectuado por el tribunal solo incluye aquellos delitos por los que se formalizó al amparado”.

¿Qué resolvió la Corte Suprema?

La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la sentencia emitida el pasado 16 de mayo por la Corte de Apelaciones de Santiago. La sala estuvo integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y Jorge Zepeda, además de la abogada integrante Pía Tavolari.