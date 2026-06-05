Exclusiva de CNN: Asesor del líder supremo de Irán revela que las negociaciones con EE.UU. están estancadas por US$ 24.000 millones

Un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán depende de que la administración Trump acepte liberar US$ 24.000 millones en activos iraníes congelados, según declaró el viernes a CNN un alto funcionario iraní, quien advirtió que EE.UU. “entraría en un túnel oscuro” si reanuda las hostilidades.

“Las negociaciones están estancadas y (el presidente de EE.UU., Donald) Trump debe romper este bloqueo”, dijo Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatola Mojtaba Jamenei, a CNN en una entrevista exclusiva en Teherán. “La pelota está del lado de Trump”.

Según se ha informado, Irán ha exigido la liberación de US$ 12.000 millones en fondos congelados tan pronto como se firme un acuerdo provisional con EE.UU., y otros US$ 12.000 millones en una etapa posterior. A los funcionarios estadounidenses les preocupa que cualquier descongelamiento de fondos en esta fase pueda eliminar una importante herramienta de presión sobre el régimen.

En una entrevista poco habitual con CNN, Rezaei arrojó luz sobre el pensamiento imperante en los círculos de toma de decisiones estratégicas de Irán respecto a la visión del país para la posguerra, el destino del estrecho de Ormuz y cómo podría actuar Irán si fuera atacado de nuevo. Esto es lo que dijo:

Liberación de activos iraníes congelados: presentó la exigencia como una medida para generar confianza, afirmando que la posible liberación de los fondos por parte de la administración Trump supondría “un nuevo horizonte para el futuro” de Irán y Estados Unidos: “Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos US$ 24.000 millones son una prueba de la confianza que Irán desea tener en Trump; es una prueba que Estados Unidos debe superar y así se abrirá el camino”.

Advertencia contra el retorno a la guerra: Rezaei advirtió que Irán “extenderá la guerra” más allá del golfo Pérsico si Estados Unidos reanuda el conflicto, lo que podría ampliar las operaciones militares desde el estrecho de Ormuz hasta el océano Índico, el estrecho de Bab el-Mandeb, el mar Rojo y el mar Mediterráneo. “Daremos otra dimensión a la guerra atacando esas otras bases estadounidenses que hemos estado atacando hasta ahora”.

Sobre una posible reunión entre Trump y Jamenei: no respondió a una pregunta acerca de la salud de Jamenei ni de su papel en la toma de decisiones del país, pero descartó la posibilidad de que se reúna con Trump. “Eso no sucederá; en este momento estamos en la primera etapa de las negociaciones y el Sr. Trump las ha paralizado. Eso no sucederá”.

Nota del editor: CNN opera en Irán únicamente con permiso del gobierno, pero mantiene pleno control editorial sobre sus reportajes.