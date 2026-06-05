FNE aprueba compra de Sky Airline por parte de Grupo Abra y descarta riesgo para la competencia

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó este viernes la adquisición de control de Sky Airline por parte de Grupo Abra, el consorcio aeronáutico que agrupa a las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos Air.

La operación, notificada en diciembre de 2025, consiste en el aporte de la totalidad de las acciones de Sky que hasta ahora eran propiedad del Grupo Gibraltar al Grupo Abra, permitiendo a este último ejercer influencia decisiva en la administración de la aerolínea chilena.

Sin superposición en vuelos directos y con LATAM como freno competitivo

La investigación analizó el impacto de la fusión en tres mercados: transporte regular de pasajeros, transporte aéreo de carga y arrendamiento de aeronaves.

En materia de pasajeros, la FNE constató que ambas partes coinciden en solo tres rutas con escala —Santiago-Punta Cana, Santiago-Cancún y Santiago-Miami— sin superposición en vuelos directos.

En los tres casos, el organismo descartó riesgos para la competencia, dado que actores como LATAM y Copa Airlines ejercen una presión competitiva superior a la que concentrarían las partes fusionadas.

También analizaron si la operación eliminaba competidores potenciales en rutas donde solo una de las partes opera.

En las rutas Santiago-São Paulo y Santiago-Río de Janeiro, la FNE evaluó la posibilidad de que Gol reingresara de forma independiente, pero concluyó que sus planes de entrada contemplaban una escala comparativamente inferior y no evidenciaban una estrategia de precios agresiva.

En la ruta Santiago-Bogotá, donde Sky operó hasta septiembre de 2024, el análisis descartó una reentrada probable dado que la aerolínea cerró sus sucursales en Colombia, no dispone de slots en el aeropuerto El Dorado y sus autorizaciones de operador aéreo están próximas a vencer.

Carga y wet lease: participación por debajo de los umbrales de alerta

En transporte de carga, la FNE detectó superposición en doce rutas país-país, pero solo en Chile-Argentina y Chile-Uruguay se superaron los umbrales de concentración.

En ambos casos, el organismo concluyó que la presencia de otros actores como LATAM, KLM, Aerolíneas Argentinas y JetSMART es suficiente para compensar cualquier pérdida de competencia.

En el segmento de arrendamiento de aeronaves bajo modalidad wet lease, las partes alcanzarían menos de un 20% de participación conjunta, muy por debajo de los umbrales de alerta.

La aprobación quedó condicionada al cumplimiento de una medida de mitigación propuesta por las propias partes, que modifica dos cláusulas del contrato definitivo.

La cláusula de no competencia fue acotada a un plazo máximo de 24 meses desde el cierre de la operación, y la cláusula de no solicitación quedó limitada exclusivamente al personal clave de Sky, dejando fuera al resto de los trabajadores de ambas compañías.

Se espera aprobación desde Perú

Desde el Grupo Abra señalaron que la aprobación de la FNE: “Representa un paso relevante en el proceso de incorporación de SKY Airline a Grupo Abra, holding integrado por Avianca, Gol y una inversión estratégica en Wamos Air”.

“El acuerdo también recibió la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil. Abra y SKY mantienen su interés en avanzar con esta operación, que continúa sujeta a las resoluciones regulatorias pendientes en Perú, así como al cumplimiento de las condiciones necesarias para su cierre”, añadieron.