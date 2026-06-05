Ministra Chomali detalla proceso para la construcción del nuevo Hospital de Alta Complejidad para Arica: Tendrá 140 camas

La ministra de Salud, May Chomali, llegó hasta la Región de Arica y Parinacota para anunciar el comienzo del proceso para el nuevo Hospital de Alta Complejidad para Arica. Esto, luego de que la iniciativa recibiera la pertinencia técnica para dar inicio a la etapa de prefactibilidad.

Durante la sesión de la Comisión de Zonas Extremas del Senado, la autoridad afirmó que el nuevo recinto hospitalario “es una solución estructural que permitirá acercar prestaciones de salud a las personas, fortalecer la red pública y descongestionar el Hospital Regional Dr. Juan Noé”.

“Es por ello que desde Salud estamos impulsando el proyecto del nuevo hospital de Arica, un hospital de alta complejidad, y le estamos instruyendo a la directora del Servicio de Salud que inicie todos los trámites necesarios para iniciar el estudio de prefactibilidad”, agregó.

En la etapa de prefactibilidad se llevarán a cabo estudios técnicos y preinversionales, que son necesarios para luego dar el paso a la fase de factibilidad y posterior ingreso al Sistema Nacional de Inversiones.

La secretaria de Estado destacó que se están construyendo las bases “para una red de salud más moderna, más cercana y preparada para los desafíos futuros de Arica y Parinacota. Este es un proyecto estratégico para la región y seguiremos trabajando para convertirlo en una realidad”.

Desde el Ministerio detallaron que el establecimiento de salud tendrá cerca de 140 camas de hospitalización y tres pabellones de cirugía mayor, “infraestructura que permitirá aumentar la capacidad resolutiva de la región y responder a la creciente demanda asistencial”.

Además, estará ubicado en un terreno fiscal de 12 mil metros cuadrados, en la ladera de Avenida Capitán Ávalos, a la altura de calle Yerbas Buenas.