Raúl Soto apunta a Republicanos: “Están trabajando políticamente más para Johannes Kaiser que para José Antonio Kast”

El presidente del PPD, Raúl Soto, apuntó contra el Partido Republicano tras el rechazo en el Senado de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado sostuvo que el libelo fue “una pérdida de tiempo” y un “choque político absolutamente innecesario”, al considerar que no existían fundamentos constitucionales ni económicos suficientes.

“Era evidente que esta acusación constitucional era infundada, no tenía sustento constitucional ni económico, y obedecía más bien a una estrategia exclusivamente política de hacer daño no solo al exministro, sino que también al exgobierno”, afirmó.

Críticas a Republicanos y libertarios

Soto valoró que parte de Chile Vamos no respaldara la acusación y dijo ver en esa señal “una luz de esperanza” para construir una oposición dialogante frente al Gobierno.

Sin embargo, cuestionó duramente el rol de Republicanos y su relación con el Partido Nacional Libertario.

“Creo que a esta altura no existe ninguna diferencia entre republicanos y libertarios”, señaló.

En esa línea, el presidente del PPD sostuvo que Republicanos estaría siendo arrastrado por posiciones más duras dentro de la derecha.

“Yo lo he señalado: creo que Republicano está trabajando políticamente más para Johannes Kaiser que para José Antonio Kast”, afirmó.

Soto agregó que el partido oficialista estaría “dejándose tironear políticamente por las posiciones extremas, inflexibles, dogmáticas de libertarios”.

“Hoy día el jefe de la bancada republicana es Johannes Kaiser y no José Antonio Kast. Y ahí hay algo que ellos tienen que revisar y resolver”, planteó.

“¿Por qué están gobernando con Chile Vamos?”

El diputado también abordó las declaraciones de parlamentarios republicanos que han manifestado mayor afinidad con los libertarios que con Chile Vamos.

“La pregunta que tenemos que hacernos es: si se sienten más afines políticamente a libertarios que a Chile Vamos, entonces, ¿por qué están gobernando con Chile Vamos y no con libertarios?”, cuestionó.

Soto sostuvo que esa tensión abre interrogantes sobre el uso político que Republicanos estaría haciendo de sus socios de Gobierno.

“¿Será entonces que los republicanos están utilizando a Chile Vamos para gobernar? ¿Están utilizando la experiencia en el manejo del Estado y en el Gobierno de Chile Vamos? ¿Están utilizando Chile Vamos para obtener sus votos en el Parlamento?”, preguntó.

Impacto en la relación con la oposición

El parlamentario advirtió que esta dinámica puede afectar la capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos con la oposición, especialmente en el marco de la tramitación de la mega reforma.

“El carácter de la oposición se va forjando en función del carácter y el camino y las decisiones que va tomando el Gobierno y el oficialismo”, sostuvo.

Según Soto, si el oficialismo se “atrinchera”, la oposición tiende a responder de la misma manera.

“Eso nos polariza, eso le hace mal al país, eso nos aleja. Eso es construir una muralla entre el oficialismo y la oposición, y no construir los puentes que quieren los chilenos”, afirmó.

Crítica al rol del Gobierno

El presidente del PPD también cuestionó la actitud de La Moneda frente a la acusación constitucional contra Grau.

“El Gobierno optó por mirar para el techo”, dijo.

A su juicio, el Ejecutivo debió desactivar la ofensiva, ya que sabía que no tenía sustento ni viabilidad.

“El Gobierno optó por transformarse en un cómplice pasivo de una acusación constitucional que sabía que no tenía fundamento ni viabilidad y que sabía que le hacía daño al ambiente político que el propio Gobierno necesita generar para sacar adelante sus iniciativas”, sostuvo.