Preocupante realidad reflejada en “Adolescencia” de Netflix: Los desafíos del uso de las redes sociales en los más jóvenes

En Entrevistas CNN, la especialista Soledad Garcés conversó sobre impacto de las redes sociales en la identidad de los adolescentes.

La serie Adolescencia de Netflix aborda diversas problemáticas relacionadas con el desarrollo de los jóvenes en un entorno digital y social cada vez más complejo.

Entre otras cosas, refleja el impacto que tienen las redes sociales en la identidad y autoestima de los adolescentes, además de las influencias tóxicas y misóginas a las que están expuestos los jóvenes en internet.

Lee también: Los adolescentes están en crisis: Los creadores de “Adolescence”, de Netflix, quieren que los adultos presten atención

La serie, que ganó gran popularidad en todo del mundo, invita a reflexionar sobre cómo las herramientas digitales moldean las experiencias de los adolescentes y los desafíos que los adultos deben abordar para garantizar su bienestar en este entorno digital.

Tal es el impacto que ha tenido que, este lunes, el gobierno británico anunció que se difundirá gratuitamente en los centros de enseñanza secundaria de Reino Unido. “Es una iniciativa importante para animar al mayor número posible de estudiantes a ver el programa”, señaló Keir Starmer, primer ministro británico.

¿Qué dicen las expertas y expertos?

En Entrevistas CNN, Soledad Garcés, directora del Diplomado en Gestión del Clima y Convivencia Escolar de la Escuela de Administración de Servicios de la Universidad de los Andes, reflexionó sobre esta problemática, afirmando que “los límites tienen que ser poquitos, no tienen que ser muchos, pero deben ser claros e innegociables, es decir, si yo ya tengo que negociar el límite, eso es una norma, no es un límite. También tienen que ser solo con el objetivo de autocuidarme desde el sentido de seguridad”.

“Es importante que como adulto ponga un límite, pero para que ese niño lo cumpla, debe tenerlo claro, debe entender el objetivo, tiene que además entender por qué le están poniendo este límite (…) El límite es innegociable”, dijo, recalando que los hijos e hijas “deben tener poquitos límites en la vida, pero tenerlos clarísimos, y clarísimo significa conocerlos, entenderlos, adherir a ellos, entender por qué tengo que hacerlo y sobre todo saber por qué me hace bien a mí y qué pasa si no los cumplo”, agregó.

Sobre cómo enseñarle los niños, niñas y adolescentes a aprender a discriminar el contenido que puede ser inadecuado para la edad que tiene, reflexionó: “puede que tú no tengas pantallas en tu casa, pero van a ir a la casa de un amigo, irán de repente en el metro y verán que alguien observando eso. Entonces es importante que sepan cómo manejarse a nivel emocional; si esto me complica, es porque no es bueno (…) y finalmente volvemos a la base de todo, que es mantener una comunicación fluida con nuestros niños y niñas”.

Mira la entrevista completa