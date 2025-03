Los adolescentes están en crisis: Los creadores de “Adolescence”, de Netflix, quieren que los adultos presten atención

La miniserie británica comienza como un drama criminal, pero a lo largo de sus cuatro episodios, explora qué exactamente pudo haber poseído a un niño de aspecto tan inocente para hacer algo tan horrible.

(CNN) — El mundo para los niños de hoy es muy diferente al que tenían sus padres.

Una escena de la exitosa serie de Netflix “Adolescence” captura cuán grande es esa diferencia.

En el segundo episodio de la serie, el inspector Luke Bascombe (Ashley Walters) visita un instituto para investigar por qué Jamie Miller (Owen Cooper), el protagonista de 13 años, supuestamente mató a su compañera de clase Katie. Basándose en sus interacciones en Instagram, asume que eran amigos, si no románticos.

Esto es, hasta que el hijo de Bascombe, también estudiante de la escuela, le dice que está completamente equivocado.

Los emojis aparentemente inofensivos que Katie usó para comentar en el Instagram de Jamie eran en realidad una forma encriptada de acoso. El emoji de dinamita representa una píldora roja explosiva, una referencia a la manosfera . El símbolo del 100 es otro guiño a la manosfera, aludiendo a una teoría en esos círculos según la cual el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los hombres.

En otras palabras, Katie insinuó que Jamie es un incel.

Es una constatación vertiginosa para Bascombe y los demás adultos, quienes claramente no tienen ni idea de las ideas perniciosas a las que están expuestos los niños bajo su cuidado y cómo eso permea sus vidas.

Esa desconexión está en el corazón de “Adolescencia”, que desde su estreno ha hecho que los espectadores hablen sobre las actitudes de los hombres jóvenes hacia las mujeres, la cultura incel, el uso de teléfonos inteligentes y más.

Las respuestas que encuentra no son tan simples.

CNN habló con el cocreador de la serie, Jack Thorne, sobre su viaje a los rincones más oscuros de Internet, la furia de los jóvenes masculinos y lo que espera que los padres aprendan de la serie.

La conversación ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

Esta serie aborda muchos temas de actualidad: la manosfera, la masculinidad moderna y el acoso en línea. ¿Qué te motivó a contar esta historia?

Todo empezó con mi amigo (cocreador de la serie) Stephen Graham. Stephen me llamó y me dijo que deberíamos escribir una serie sobre chicos que odian a chicas y sobre los delitos con cuchillo, que en el Reino Unido son un problema muy grave ahora mismo.

Ese fue el comienzo de nuestras conversaciones sobre la ira masculina, nuestra propia ira, nuestra propia crueldad. Intentábamos construir un retrato complejo de la masculinidad: de cómo nos formaron y cómo se forma a los adolescentes, de maneras muy similares, pero también con muchas diferencias.

¿Estaban estas cuestiones siendo algo en lo que habías estado pensando durante algún tiempo?

Es algo en lo que he estado pensando, pero que había descartado.

Mientras me inclinaba y trataba de comprender, en realidad encontré muchas cosas que me sorprendieron y muchas ideas que, si las hubiera escuchado en el momento equivocado, me habrían llevado a viajes que estoy muy agradecido de no haber emprendido.

Las ideas detrás de la cultura incel son muy atractivas porque explican muchas cosas: sentimientos de aislamiento, baja autoestima, sentirse poco atractivo. Te dicen que hay una razón por la que el mundo está en tu contra: porque el mundo se ha construido desde una perspectiva femenina, y estas mujeres tienen todo el poder. Estas ideas sugieren que necesitas superarte, ir al gimnasio, aprender a manipular y a hacer daño.

¿Cuál fue tu proceso de investigación para escribir el personaje de Jamie?

Buscando en muchos rincones oscuros, como Reddit y 4chan, y luego cambiando mi algoritmo. Tenía muchas cuentas desechables en las principales redes sociales, y empecé a seguir a la gente obvia. La gente obvia me llevó a la gente menos obvia, y esta última fue la que me pareció realmente interesante.

Ningún chico de 13 años consume realmente a Andrew Tate. Lo que consumen es a alguien que realmente disfruta de los videojuegos, la televisión o la música, que ha consumido a Andrew Tate y ahora lo defiende de una manera diferente. Ese nivel de la cascada fue en el que me concentré mientras buscaba a las personas que ayudaron a formar a Jamie.

¿Había alguna pregunta general que estabas intentando responder?

¿Por qué lo hizo Jamie?

Siempre decíamos: “Esto no es una novela policíaca, sino un porqué”. Por eso vamos a la escuela en el segundo episodio, porque si no hubiéramos visto el sistema educativo, no lo habríamos entendido bien. Si no hubiéramos visto cómo se comportan sus compañeros, no lo habríamos entendido bien. En el tercer episodio, intentamos comprender cómo funciona su cerebro y qué ha procesado.

En el episodio cuatro, nos encontramos en una situación casi complicada. No vamos a facilitar la culpabilidad de los padres, pero son parcialmente responsables. ¿Qué hacen con esa cuestión de responsabilidad y cuánta responsabilidad deberían asumir?

Exploraste la caída de Jamie en la misoginia violenta desde múltiples perspectivas: su entorno escolar, su entorno familiar, su uso de las redes sociales. ¿Dónde se equivocó?

Existe esa frase: “Se necesita un pueblo para criar a un niño”. También se necesita un pueblo para destruir a un niño, y Jamie ha sido destruido.

Lo está destruyendo un sistema escolar que no lo ayuda. Lo están destruyendo sus padres, que no lo ven realmente. Lo están destruyendo sus amigos, que tal vez no lo contactan como él necesita. Lo están destruyendo su propia química cerebral y las ideas que ha consumido. Todos estos elementos están en juego.

Sé que tienes un hijo pequeño. ¿Cómo estás gestionando estos asuntos como padre?

Aún no hemos llegado a ese punto. Está a punto de cumplir 9 años y le gustan “Los Gremlins” y Roald Dahl. Aún no está en condiciones de interesarle el móvil, y desde luego no le interesan los vlogs ni los blogs ni nada de eso.

La pregunta es qué hacemos cuando la presión empieza a aumentar. ¿Qué pasa cuando va a la secundaria y el 80% de su clase tiene smartphones y él también quiere uno? ¿Qué pasa cuando pueden llevarse el móvil a la cama y él también quiere llevárselo?

Eso me da miedo. Intentar encontrar soluciones en grupo probablemente sea la solución, en lugar de intentar que lo dicten de padre a padre. Así que estamos creando grupos de discusión entre los padres, para que, con suerte, cuando lleguemos a los 11, a suficientes amigos de su grupo se les haya negado el teléfono, y que negarle uno no sea tan terrible como podría ser.

¿Qué es necesario cambiar para abordar la radicalización de los jóvenes?

Creo que necesitamos encontrar una manera de abordar las redes sociales. Es muy difícil hacerlo con quienes las gobiernan actualmente, porque no se logrará mediante la autovigilancia de las plataformas. Y en Estados Unidos, tampoco se logrará mediante legislación.

En Gran Bretaña, estamos intentando hablar con el Gobierno sobre la edad del consentimiento digital. En Australia, los menores de 16 años tienen prohibido el acceso a las redes sociales, y es responsabilidad de las empresas de redes sociales mantenerlos alejados. Espero que en Gran Bretaña podamos empezar a hablar de ello. Pero cómo se hace eso en Estados Unidos ahora mismo, no lo sé.

Esta mañana leí sobre un grupo de padres en Kent (un condado de Inglaterra) que están trabajando juntos para evitar que sus hijos, a esa edad crucial, adquieran teléfonos inteligentes. Será un gran problema, pero es muy complejo. Y requiere muchas soluciones complejas.

Cada episodio de la serie se filmó como una toma continua, lo cual fue una decisión creativa fascinante. ¿Cómo influyó eso en la forma en que contaste la historia?

No fue mi decisión. Eso fue lo que [el director Phil Barantini y Graham] captaron de mí cuando me involucré, y me emocionó mucho. La razón por la que me encanta desde la perspectiva de la escritura es que te anima a pensar de una manera completamente diferente.

[Graham] dijo que hay una regla al escribir series de un solo plano: la cámara no puede ir a ningún lado sin un humano. Así que había que encontrar la manera de tejer suficientes historias para mantener la atención del público. No podíamos centrarnos solo en Jamie, ni en Eddie (el padre de Jamie, interpretado por Graham). Teníamos que movernos dentro de esa comisaría. Teníamos que encontrar historias diferentes que seguir.

También me obligó a ser muy parcial en mi narrativa. Normalmente, tu trabajo como narrador es brindar la mayor cantidad de información posible al público. Se corta a la familia de Katie. Se corta a Jamie en el proceso legal. Se corta a Bascombe lidiando con el problema del cuchillo perdido. No puedo cambiar de lugar y tiempo tan rápido.

Saca a la audiencia de su forma habitual de consumir. Los ha obligado a salir un poco de su zona de confort y los ha inquietado, y eso fue para nuestro beneficio.

Me impactó mucho la escena del segundo episodio, en la que el hijo del inspector Bascombe explica el significado oculto de esos emojis. ¿Qué crees que refleja ese diálogo sobre la brecha entre padres e hijos hoy en día?

Es una de mis escenas favoritas porque trata de dos cosas: trata de él desentrañando algo que no entiende y desconcertándose por lo que intenta comprender. Y trata de una relación muy delicada entre padre e hijo que está gravemente dañada.

En esa escena, reconoce por primera vez que él es Eddie en esta situación: no ha visto a su hijo y no entiende mucho de lo que su hijo está experimentando.

No hay muchos momentos positivos en esta serie, pero la tierna historia de amor entre Bascombe y su hijo, que termina con ellos yendo a comprar patatas fritas juntos, es una de las historias más dulces que contamos en todo el programa.

¿Has oído hablar de otros padres que han visto la serie?

Ha sido increíble. Lo realmente gratificante han sido los padres que la han visto con sus hijos. Incluso el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, habló de verlo con sus hijos de 16 y 14 años.

Amigos cercanos me han dicho: “Has provocado conversaciones conmigo y con mis hijos que nunca antes había tenido”. Esa es la mejor reseña que podrías recibir.

Has descrito la televisión como una “ caja de empatía ”. ¿Qué esperas que los espectadores se lleven de la serie?

Escucha a los niños. Son muy vulnerables ahora mismo y te necesitan.

Eso es para todos. No solo para los padres: escuchen a sus hijos. Para los maestros: escuchen a sus alumnos. Para los políticos: escuchen a los jóvenes. Creo que son los grandes excluidos en este momento y que están pasando por un dolor enorme. Y debemos ayudarlos, porque están en serios problemas.

No hay respuestas sencillas para esto, pero la clave es dejarlos hablar, o encontrar la manera de que hablen, o comprender qué les preocupa. Entonces, quizás, puedas liberar algo que te permita ayudarlos.