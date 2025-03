Pedro Araya, senador del PPD: “No podemos permitir que un extranjero que llegue y entre a Chile esté votando”

El legislador en CNN Chile expresó su postura tras el rechazo en la Comisión de Gobierno del Senado, respecto a las indicaciones que presentó el Ejecutivo sobre limitar el voto de extranjeros en Chile.

Pedro Araya, senador del Partido por la Democracia (PPD), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile al rechazo, por parte de la Comisión de Gobierno, de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo para limitar el voto de extranjeros en elecciones municipales y plebiscitos comunales.

Asimismo, la iniciativa pretendía excluir su participación en elecciones presidenciales y parlamentarias.

Sobre el resultado de la votación, el legislador afirmó que “es una muy mala noticia que se haya rechazado la posibilidad de que el Senado discuta este tema. Nosotros tenemos que discutir bajo qué condiciones los extranjeros pueden votar en Chile y en qué elecciones. Todos los países del mundo tienen una regulación sobre esta materia y creo que el gobierno va a tener que insistir y probablemente tendrá que conversar con las distintas bancadas y comités oficialistas con el objeto de pedir que se pueda reponer esta discusión en la sala y pelear la admisibilidad en sala, de forma tal que se discuta la propuesta que hizo el Ejecutivo”.

“Me parece correcto exigirle a un extranjero cierto grado de vinculación con el país, como que tenga cierto arraigo en el territorio. No podemos permitir que un extranjero que llegue y entre a Chile esté votando, entonces exigir la residencia me parecía correcto, exigir también que acreditara sus antecedentes penales también me parece correcto. Si un chileno ha sido condenado por delitos que merecen pena aflictiva, pierde la ciudadanía”, complementó.

En esa línea, sostuvo que en el país el piso para emitir el sufragio es de cinco años y manifestó que es importante que la comunidad migrante que llegue a Chile tenga la residencia, porque “efectivamente un extranjero puede haber entrado, puede haber salido, puede tener un tiempo. Entonces, lo que se estaba haciendo era regularizar efectivamente cuándo vota”.

“Y el tema de los antecedentes penales a nosotros nos parece absolutamente correcto, porque aquí se podría ver el absurdo de que haya un extranjero que ingresó a Chile, tiene la residencia y, como no hay conocimiento de sus antecedentes penales, puede pertenecer al Tren de Aragua y haber sido condenado por delitos en otros países y estar votando en elecciones en Chile. Entonces, claro, a los chilenos que han cometido delitos y no pueden votar, no lo pueden hacer, pero en cambio el extranjero, como en Chile no ha sido condenado, pero sí tiene condena en otros países, puede seguir votando”, subrayó.