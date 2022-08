Un nuevo capítulo de Tolerancia Cero contó con la participación de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien, entrevistada por el panel, habló en extenso sobre el borrador de nueva Constitución y la campaña contra el tiempo del Apruebo de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En esa línea, se refirió a la postura del PC ante la opción del Apruebo, con foco en generar algunos cambios en el caso de que gane dicha opción, indicando que se deberían flexibilizar las posturas que más tienden a conservar el texto íntegro, con el fin de que la campaña pueda llegar a aquellos votantes indecisos o más temerosos de los cambios de la propuesta de nueva Carta Magna.

Así, CNN Chile compiló los cinco mejores momentos de la conversación con la líder socialista, quien también abordó otros temas, como la filtrada conversación del presidente Gabriel Boric con la ex convencional de Vamos por Chile, Constanza Hube, y la gestión de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien también fue criticada por sus dichos en la Cámara de Diputadas y Diputados.

1. Un gran acuerdo

“Hay ciertas materias en que nos debemos comprometer todas las fuerzas políticas a deber reformar, algunas son importantes para la ciudadanía y otras son importantes para que funcione bien la Constitución”, expresó Vodanovic, indicando que algunos serían “el Sistema Político, en parte, [ya que] hay que afinar la Cámara de las Regiones, estos no son temas de nombre”, añadiendo que “hay distintos temas que se pueden modificar, pero esto no es una lista de supermercado, no basta solamente que nos pongamos de acuerdo en artículos, creo que esto es mucho más amplio y más sustantivo: Si queremos a todas las fuerzas políticas, no solo las de gobierno, estoy hablando de un acuerdo amplio que todas las fuerzas políticas suscribamos y digamos finalmente qué vamos a cambiar de la Constitución“.

2. Si gana el Rechazo

“Creo que si gana el Rechazo ya no podemos seguir hablando de cambios acotados y reformas puntuales a la Constitución del 80. Creo que ahí se tiene que iniciar un proceso constituyente nuevo, el mecanismo habrá que decidirlo en su momento, pero me parece que ya seguir parchando la Constitución del 80 no es posible”.

3. Desconfianzas al borrador

“Esto de izquierda y derecha ya no es algo que nos permita analizar la situación política de hoy y tampoco la posición frente a la nueva Constitución. Ahí volvemos a la posibilidad de introducir un acuerdo de reformas o de mejoras, o aclaraciones respecto del texto que se ofrece, para que las personas que tienen reticencias sobre ciertas materias avancen en eso. Creo que hay muchas personas que no están con la nueva Constitución, no porque sean de derecha o conservadores, sino porque temen a ciertas situaciones de la futura Constitución, pero no es un problema ideológico, no es que se hayan transformado en personas opositoras a todo cambio, sino que claramente no están de acuerdo con esto. Ha habido mucho de replantearse este tema en muchas personas y eso creo que también debiéramos considerarlo a tan pocos días de la elección, cómo logramos que estas personas que fueron y son de centroizquierda sí estén convencidos de votar por esto“.

4. Postura del ex presidente Lagos

“El presidente Lagos ha dicho que no quiere que lo encasillen en el Apruebo ni en el Rechazo a secas y ha dado una carta de recomendación de lo que habría que hacer en ambos casos. A mí me habría gustado una postura más directa, creo que ahora él ha aclarado el tema en el sentido de que, por lo que se entiende, de aprobarse la nueva Constitución estaremos en un mejor pie para avanzar, cosa en la que yo concuerdo, porque evidentemente no es lo mismo tener una nueva Constitución y a partir de eso hacer mejoras e implementarlas, que seguir con la Constitución del 80. Yo lo interpreto como un gesto al Apruebo“.

5. Críticas a la ministra Siches

Respecto a los dichos de la ministra Izkia Siches en el Congreso, manifestó: “Creo que fue un error, ella lo reconoció, y me parece que terminamos hablando de cosas que no son relevantes, las formas sí son relevantes, el respeto es relevante, pero finalmente terminamos hablando de una mala anécdota y no del problema de fondo. El fondo ese día era que la derecha hasta el último minuto no iba a poner los votos para el estado de excepción, la noticia del día era que el bloque entero del gobierno estaba cuadrado con los votos por primera vez, pero no hablamos de eso, sino que terminamos hablando de otra cosa”.