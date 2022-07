La noche de este domingo, la diputada del Partido Comunista (PC) y co-coordinadora de la campaña del Apruebo, Karol Cariola, participó en una nueva edición de Tolerancia Cero, el programa de análisis político de CNN Chile.

En ese contexto, la parlamentaria entregó su opinión y visión en torno al proyecto que rebaja los quorum para reformas constitucionales a 4/7 y las críticas por faltas a la presidencia que ha recibido el Gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric.

“Detrás de eso hay un acto de cariño y de ninguna manera es un acto de intervención”, señaló la diputada al ser consultada por las firmas sobre propuestas constitucionales que han realizado las autoridades del Ejecutivo durante distintas actividades.

1. “Acusar que el presidente Boric está haciendo campaña es injusto”

“El Gobierno ha iniciado una campaña informativa que es lo que le corresponde, llevar adelante procesos de información a la ciudadanía y garantizar que sea un proceso democrático y participativo (…) de ahí a acusar que el presidente Gabriel Boric está haciendo campaña por una opción, me parece injusto porque en todas sus declaraciones él ha sido tremendamente cuidadoso, sobre todo desde el punto de vista del rol que el Gobierno está ejerciendo”.

2. “El texto constitucional de ninguna forma es un cheque en blanco”

“Yo creo que el texto constitucional de ninguna forma es un cheque en blanco y creo que el texto constitucional tiene contenido respecto de distintas materias, algunas que no tengo ninguna duda pueden ser perfectibles. Yo estoy convencida de que este documento, que es una base para la nueva etapa que Chile va a enfrentar, pueda ser perfectible y es una discusión que yo no estoy cerrada a dar”.

3. “La discusión de los 4/7 nos sorprendió a varios”

“Varios nos sorprendimos cuando esta discusión se abrió porque fue un wow, y no es que no nos guste porque siempre quisimos bajar los quorum. De hecho, es algo que hemos venido planteando hace mucho tiempo y se ha rechazado porque en otros momentos hubo fuerzas políticas, precisamente las que hoy lo están proponiendo, que nunca estuvieron disponibles a bajar los quorum para reformar la actual Constitución”

4. “No vamos a cerrar la puerta a ningún tipo de conversación política”

“No me corresponde a mí determinar si va a haber un compromiso o no, lo que nosotros estamos diciendo -desde el comando- es que no vamos a cerrar la puerta a ningún tipo de conversación política que se esté cursando. Si esa conversación se está dando, tendrán que ser los actores y actoras políticos, sobre todo los partidos y organizaciones sociales, las que determinen si antes hay compromisos o no, o si hay debate, o si al menos cursa la discusión en torno a qué podría ser modificado en el corto plazo. Lo que si está claro es que la nueva Constitución va a contemplar más de 100 leyes que van a tener que darle bajada concreta a la aplicación (…) Eso también va a implicar otro debate y va a ser importante tener claridad de cuáles van a ser los lineamientos de estas leyes”.

5. “Dotar de más herramientas a las policías”

“La verdad, creo que hay elementos que se reemplazan en esa dirección -a raíz de la eliminación del estado de emergencia en la propuesta constitucional- (…) los estados de excepción tienen distintos usos, en el caso de la seguridad pública, mi convicción es que tenemos que trabajar por dotar de más herramientas a las policías”.