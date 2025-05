Parlamentarios piden anular acuerdo Codelco-SQM: Diputado Cristián Tapia acusa que “hay un negocio oscuro”

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado sostuvo que el presidente Gabriel Boric debe “exigirle a Codelco y a Corfo dejar nulo este acuerdo” que “a todas luces no beneficia al país”.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputadas y Diputados por el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama pidió anular la alianza, apuntando a irregularidades y falta de transparencia, entre otros aspectos.

La alianza busca la creación de una empresa conjunta para la explotación de litio: el primer período, entre 2025 y 2030, será controlado por SQM y durante el segundo período, entre 2031 y 2060, su control estará en manos de Codelco.

¿Qué dijo Cristián Tapia?

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado Cristián Tapia, presidente de la comisión, partió señalando que “todo esto ha sido tan engorroso que no ha llegado ningún documento oficial, hemos tenido que empezar a rebuscar por todos lados y poder de esta manera tener un documento que nos permitió sacar conclusiones bien concretas”.

“Nosotros siempre nos enteramos por la prensa, nunca fue el directorio de Codelco a conversar con nosotros, a la Comisión de Minera y Energía, lo que se pretendía hacer para el futuro” dijo, y cuestionó el que no se haya realizado un proceso de licitación: “se hizo a espalda y con un trato directo ¿por qué no un proceso de licitación?”.

Afirmó que, cualquier contrato que pueda tener el Estado con una empresa privada, está establecido que “no pueden tener ningún litigio judicial y aquí sí que hay (…). Entonces, entregaremos por 30 años más el litio a esta empresa que tiene también un tremendo prontuario que todos sabemos; financiamiento ilegal de la política, Estados Unidos lo demandó y fue multada. Nos sentamos la mesa con una empresa que te pone la pistola en el pecho”.

“Hay un negocio oscuro, hay intereses, todavía no sabemos de quiénes, pero hay un interés creado porque no se puede explicar cómo en representación del Estado se hace un negocio que a todas luces no beneficia al país”, sostuvo, recalcando que “es vergonzosa la situación”.

Por otra parte, apuntó contra Máximo Pacheco, acusando que “en muchas comisiones de Minería y Energía nos ha llegado a mentir y nos ha mentido como que si nosotros no tuviésemos conocimiento, como si fuéramos prácticamente ignorantes en esta materia, porque son cosas muy absurdas las que han llegado a mentir y se le hemos dicho a la cara”.

Respecto a las recomendaciones que efectuaron como comisión, señaló que una es que “el presidente de la República le exija a Codelco y a Corfo dejar nulo este acuerdo, porque el contrato todavía no está firmado, todavía faltan algunos pasos legales que poder avanzar, y segundo que se prepare un proceso de licitación”, entre otras.

Mira la entrevista completa