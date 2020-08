La diputada Pamela Jiles (PH) se refirió al proyecto que, junto a su par Karim Bianchi (independiente), presentaron en el Congreso para permitir un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, iniciativa que ha sido recibida de manera dispar tanto en la oposición como en el oficialismo.

“A mí lo que me interesa no es la opinión de los expertos, sino que la gente en su casa y que no sabe cómo va a pagar sus deudas y su comida la próxima semana y es a esas personas a las que está destinada este proyecto”, sostuvo la parlamentaria en entrevista con CNN Chile.

La legisladora también detalló que este nuevo documento es una reforma constitucional transitoria, al igual que la anterior, permitiría poder sacar hasta el 10% de los fondos de ahorros de pensiones (con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UF), “pero que tiene algunas mejoras respecto de la legislación ya aprobada”.

Una de las diferencias es que se buscaría que el retiro “sea en una sola cuota y no en dos”, la que debería ser entregada “a los 30 días de solicitada”. También destaca un mayor énfasis en los deudores de pensiones alimenticias, por lo que se plantea “la posibilidad de embargar directamente esos fondos sin tantas intermediaciones, de manera tal que esos fondos lleguen a los alimentarios que se les adeuda”.

Lee también: Presentan proyecto para segundo retiro de fondos de las AFP

Sobre los cuestionamientos que han surgido ante la aparición de este proyecto, Jiles expresó que “en un lenguaje poco ortodoxo, le tendría que decir que en realidad esas criticas me importan un reverendo pucho, lo que me interesa es el hambre y la cesantía a la que esta enfrentada la gente que no se solucionó con el primer retiro”.

Eso sí, aclaró que, como un porcentaje importante de quienes realizaron la solicitud por la totalidad de sus fondos, “el universo al cual va poder beneficiar este retiro, si se tramita efectivamente, es menor que el retiro del 10% anterior“.

Además, subrayó que desde el Ejecutivo se “debería entregar una renta familiar universal de al menos $500 mil o $600 mil y el gobierno simplemente se niega a hacerlo“.

Carrera presidencial

La diputada también fue consultada por los debates en torno a la futura carrera presidencial, de la que ya se están dando los primeros pasos. Al respecto dijo que “la discusión de candidaturas presidencial a mí me produce pudor, pudor que los partidos políticos no hayan entendido lo fundamental que la gente les dijo en las calles con manifestaciones pacíficas multitudinarias desde el 18 de octubre”.

“Lo central que dice la gente es que no solo hay una ira contra el abuso del Estado, sino que hay rabia y desazón del rol que ha cumplido el sistema político completo y en particular los partidos y la élite. Las manifestaciones del 18 de octubre repudian a esta clase política que paralelamente está ensimismada en definir candidatos presidenciales cuando está la escoba, eso me parece un contrasentido. Me parece bastante extraño y tremendo porque da cuenta que la clase política no entendió nada”, zanjó.

Lee también: Bellolio apunta a que personas contagiadas con COVID-19 no podrían votar en el plebiscito

Consultada por cómo cree debería enfrentar la oposición este proceso, Jiles indicó que “tal vez debe salir a buscar esa candidatura unitaria que necesita la oposición a otros lugares mas allá de las camarillas políticas como las hemos conocido hasta ahora”.

Es por lo anterior que se definió como “partidaria de la más amplia unidad de la oposición, si no se produce la unidad más amplia va a ganar la derecha“.

Finalmente, manifestó que desde el Frente Amplio barajan la posibilidad de volver a posicionar a Beatriz Sánchez como su abanderada presidencial, sin embargo, criticó que “no creo que el pueblo de Chile se haya sentido acompañado por Beatriz Sánchez”.