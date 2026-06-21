Irán y Estados Unidos inician negociaciones en Suiza para aplicar acuerdo de 14 puntos

Catar anunció este domingo el inicio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock, Suiza, con el objetivo de abordar la aplicación del memorando de entendimiento de 14 puntos firmado esta semana por las partes.

Las conversaciones cuentan con la presencia de los países mediadores, Catar y Pakistán, y buscan avanzar hacia un acuerdo final que permita poner fin al conflicto.

El canal suizo RTS también dio por iniciadas las negociaciones, aunque sin entregar mayores detalles.

Comienza la Cumbre del Lago de Lucerna

El Ministerio de Exteriores catarí informó que el encuentro corresponde al inicio de la Cumbre del Lago de Lucerna y a la primera reunión del Comité de Alto Nivel.

Según el comunicado, participan representantes de Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores.

Catar expresó su esperanza de que las reuniones conduzcan a un acuerdo “integral y duradero” que aborde todos los aspectos contemplados en el memorando de entendimiento.

El portavoz de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, señaló que se conformaron grupos técnicos y tecnológicos especializados para negociar los términos del acuerdo final.

Además, indicó que se establecieron grupos de seguimiento para supervisar la implementación del memorando y monitorear los avances de la negociación.

Según Al Ansari, este proceso refleja el compromiso de las partes de avanzar “de buena fe” hacia un acuerdo sostenible.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán llegaron al complejo de montaña de Bürgenstock, ubicado a orillas del lago de Lucerna.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que la iraní es liderada por el jefe negociador Mohamed Baqer Qalibaf.

También se encuentran en el lugar representantes de Catar y Pakistán, en un recinto cerrado al tráfico y rodeado de medidas de seguridad.

Desde Catar insistieron en que el diálogo y la diplomacia son la vía más adecuada para abordar el conflicto y resolver las disputas entre las partes.