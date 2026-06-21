Mundial 2026 hoy: Revisa los partidos de este domingo 21 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este domingo 21 de junio con una nueva jornada de la fase de grupos.

La programación del día contempla partidos de los grupos F, G y H, con selecciones como España, Bélgica, Uruguay, Japón, Irán y Egipto.

La jornada comenzó durante la madrugada con el triunfo de Japón por 4-0 sobre Túnez, por el Grupo F.

Los partidos del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio

00:00 horas: Túnez 0-4 Japón – Grupo F.

Túnez 0-4 Japón – Grupo F. 12:00 horas: España vs. Arabia Saudita – Grupo H.

España vs. Arabia Saudita – Grupo H. 15:00 horas: Bélgica vs. Irán – Grupo G.

Bélgica vs. Irán – Grupo G. 18:00 horas: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H.

Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H. 21:00 horas: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G.

España abre la programación del mediodía

Tras el partido disputado en la madrugada, la acción continuará al mediodía con el duelo entre España y Arabia Saudita, correspondiente al Grupo H.

Más tarde, Bélgica enfrentará a Irán por el Grupo G, en otro de los cruces destacados de la jornada.

Uruguay juega ante Cabo Verde

Uno de los partidos atractivos del día será el encuentro entre Uruguay y Cabo Verde, programado para las 18:00 horas de Chile.

El duelo corresponde al Grupo H, zona que también integran España y Arabia Saudita.

Nueva Zelanda y Egipto cierran el día

La jornada mundialista terminará con el partido entre Nueva Zelanda y Egipto, válido por el Grupo G.

El encuentro está programado para las 21:00 horas de Chile y cerrará la agenda de este domingo en la Copa del Mundo.

Con estos partidos, el Mundial 2026 seguirá avanzando en la segunda fecha de la fase de grupos, antes de una nueva jornada programada para el lunes.