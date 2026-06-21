Con baile incluido: La animada celebración de los reyes de Países Bajos con la selección de Curazao tras histórico punto en el mundial

El histórico empate conseguido por la selección de Curazao ante Ecuador en el Mundial de Fútbol 2026 no solo fue celebrado por jugadores y fans del equipo, también contó con la participación de la realeza.
Esto se debe a que los actuales reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y la reina Máxima Zorreguieta, acudieron al camarín del equipo para felicitar al cuerpo técnico por su desempeño en la cita mundialista.
Recordemos que es primera vez que Curazao forma parte de un mundial masculino de fútbol, incluso en la primera fecha marcaron su primer y único -hasta ahora- gol en la máxima cita planetaria.
Fue así que Guillermo y Máxima, junto a su hija heredera Catalina Amalia de Orange felicitaron a los jugadores e incluso se animaron a bailar con ellos, ya que en el camarín escuchaban música bastante animada. El video fue compartido por la misma selección de Curazao.
Ahora, la pregunta del millón: ¿Por qué los reyes de Países Bajos celebran a otra selección? Esto se debe a que, si bien Curazao se independizó en 2010 y es un país autónomo, formalmente mantiene vínculos institucionales con la Corona neerlandesa.
Royal Celebration with the King and Queen 💙@koninklijkhuis pic.twitter.com/PLLrVoek80
— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 21, 2026
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