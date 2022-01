El conductor de Noticias Express de CNN Chile, Sebastián Aguirre, cuestionó los dichos de la diputada Jenny Álvarez (PS), quien defendió su decisión de no completar su proceso de vacunación aludiendo a la eficacia de las vacunas y el Pase de Movilidad.

“Esta mal llamada vacuna está actuando como un tratamiento preventivo. Tal vez evita que te mueras y evita que llegues grave al hospital, pero hay otros tratamientos más”, fueron parte de las palabras de la parlamentaria que encendieron la polémica este viernes. Además, afirmó que el Pase de Movilidad genera una “falsa sensación de seguridad”.

Tras informar sobre el comunicado del Partido Socialista en que critican la postura de Álvarez, Sebastián Aguirre aprovechó de destacar que los cuestionamientos realizados por la diputada a las vacunas son “infundados”.

Lee también: Pases de Movilidad descargados antes de agosto de 2021 vencerán este lunes: ¿Cómo actualizar el código QR?

“No presentó ningún antecedente científico; no lo hay tampoco, por eso no lo presenta. Jenny Álvarez de esa forma trataba de desacreditar un proceso de vacunación que en Chile ha sido particularmente efectivo desde el punto de vista de la cobertura y también importante para salvar vidas”, dijo el periodista.

En la misma línea, recordó lo mencionado por el ministro de Salud, Enrique Paris, el jueves, durante el balance presencial del coronavirus.

“Ayer, el ministro Paris destacaba que según las estimaciones que han hecho en Chile, en función de lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en Chile se podrían haber salvado 31 mil vidas con la implementación de este proceso de vacuna. Si es que no se hubiera aplicado ninguna, o hubiera sido a una velocidad muy baja, habrían muerto más de 31 mil personas más de las que ya han fallecido hasta ahora“, recordó Aguirre.