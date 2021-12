Durante esta semana el presidente electo Gabriel Boric ha continuado con las gestiones para concretar la conformación de su gobierno, entablando reuniones con líderes de Apruebo Dignidad y de otras fuerzas políticas que le entregaron su respaldo, como es el caso del Partido Socialista.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, conversó con CNN Chile para abordar estas discusiones que han comenzado a generarse en los bloques de la centro izquierda y aprovechó de responder al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien esta mañana cuestionó a la tienda por querer formar alianzas, acusando que previamente se habían restado de sumar fuerzas.

“Yo tengo muy buena memoria y recuerdo perfectamente que nosotros íbamos a concurrir a una primaria donde estaban ellos. No somos nosotros quienes no quisimos ir a esa primaria, fueron ellos quienes nos vetaron. Además para que él pudiera ser alcalde la primera vez, también fue a un pacto con nosotros”, señaló.

Piergentili le bajó el perfil a las declaraciones del ex candidato presidencial del PC, asegurando que “hasta que yo no tenga una conversación con Boric respecto a cuál es su mirada de cómo hacer mayoría social y política para el próximo Gobierno, no voy a creer que Daniel Jadue es vocero de esto”.

Asimismo, la timonel del PPD señaló que espera poder concretar las reuniones que el mandatario, apuntando a que fue él quien instó a los partidos a configurar una “colaboración constructiva“: “esa conversación política va a decantar en cuál va a ser nuestro espacio de colaboración y si tiene que ser solo desde el Congreso, lo será”.

La ex subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño aclaró también que hasta la fecha no ha recibido ninguna invitación desde el comando de Apruebo Dignidad, y que tampoco ha sostenido conversaciones con Giorgio Jackson para una futura cita con el presidente, como se sostuvo en la prensa.

“Yo me quedo con la palabra del presidente electo cuando el día de su triunfo nos dice que se va a relacionar institucionalmente con los partidos y que vamos a tener en el corto plazo reuniones, que yo espero que se materialicen”, afirmó.

Además enfatizó en que estas conversaciones que se buscan desde el PPD no son con un afán de negociar cargos de gabinete y aunque no descartó que pueda suceder, aseguró que “no es un tema para nosotros”.