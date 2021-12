El ex precandidato presidencial por Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, estaría considerando dejar el partido que presidió antes que Francisco Chahuán, sobre quien precisamente tendría duras críticas por cómo ha guiado al partido.

“Una directiva que no trepida en mentir y amenazar, tratando de enemistarme con todos, me sacó los choros del canasto”, habría sido parte del mensaje que envió el ex ministro de Defensa, según consigna La Tercera.

En una entrevista con el citado medio, Desbordes explicó que dejar RN es algo que “efectivamente” se ha planteado. “El partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada. Esta semana hemos sido el hazmerreír de la política chilena con algunas intervenciones de la directiva”, afirmó.

“No sé si proyectamos una imagen de seriedad, pero lo más importante, creo que la tensión de RN entre los que creen que está todo bien, que no es necesario hacer grandes cambios, versus los que estamos por las reformas en serio, por un contenido social, es cada vez más grande”, agregó.

Al ser consultado sobre a qué declaraciones se refería, explicó que “son muchas. Hay un ninguneo abierto al presidente de la juventud RN y él destaca un liderazgo que no tiene ninguna relevancia interna, pero que por supuesto se acerca a su opción de ser una derecha más dura, más a la antigua”.

Asimismo, profundizó en que “esto de plantear la alianza con la DC y el PDG y que te den un portazo en los medios es otro gran error en la semana”.

“He hecho lo posible por ayudar a esta directiva. Le hemos ofrecido una y otra vez trabajar juntos, pero lamentablemente la lógica de la directiva es de un sectarismo brutal y por eso no estoy disponible para quebrar el partido”, añadió.

Frente a ello, el ex timonel del partido sinceró: “estoy evaluando seriamente renunciar RN. No lo dije antes porque no lo podía decir en plena primera y segunda vuelta, habría sido un error”.

Respecto al plazo que se dará para tomar una decisión, detalló que en enero se reunirá con distintos liderazgos que “también han sido ninguneados en el último tiempo (…) Creo que este es el momento de ir buscando la unidad en el sector“.

Sobre la posibilidad de que más dirigentes sigan el camino de dejar el partido, si él lo hace, señaló que “no estoy pensando, si me fuera, en incentivar salidas masivas. Es una decisión muy personal“.