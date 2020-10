La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, comentó la creación del Servicio de Protección de la Niñez, organismo que reemplazará al Servicio Nacional de Menores (Sename), el que fue anunciado por el presidente Sebastián Piñera este jueves.

En entrevista con CNN Chile, cuestionó que “el Estado chileno ha perdido una gran oportunidad. Todos coincidimos en la necesidad de reformar el Servicio Nacional de Menores, pero aquello parte de una base: que esa reforma sea estructural y no un cambio de nombre y de dependencia orgánica institucional”.

Sin embargo, criticó que “siga manteniendo el sistema de financiamiento, que mantiene la lógica de la subvención que ha sido severamente cuestionada en el lapidario informe que el Comité del Derecho del Niño formuló contra Chile”.

“Cuando financias de acuerdo a la cantidad de niños que tengas en la residencia, evidentemente el incentivo se transforma en perverso“, añadió Muñoz sobre el organismo que será liderado por la actual subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro.

Junto a lo anterior, subrayó: “lo que el Ejecutivo no puede demostrar normativamente con este nuevo servicio es que esto sea una reforma estructural, porque mantiene esta lógica de subvención que, desde la perspectiva de enfoque de derechos, no se condice con la obligación Estatal de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sin condicionar su entrega dependiendo de la cantidad de niños que se encuentren eventualmente en residencias de protección”.

Es por esto que declaró que “sin una ley de garantía y un cambio de modelo de intervención financiado eficientemente desde una estructura distinta de la subvención eso no es posible”, en relación a garantizar los derechos de los menores.

“Esto no es un cambio estructural y queda mucho por hacer, y como Defensoría de la Niñez esperamos que el compromiso que adquirió la ministra Rubilar y el ministro Monckeberg se cumpla”, expresó.

Finalmente, sobre la posibilidad de que la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, dijo que no descartaba postularse como candidata a la Convención Constitucional, Muñoz dijo que “la institución que ella lidera no se ha comprometido de manera eficiente y efectiva con el enfoque de DD.HH. y desde esa perspectiva no sé si podría traspasarse en virtud de su rol en una eventual Convención Constituyente todo lo que se necesita desde el enfoque de DDHH, pero es algo que deberá decidir quienes votan”.