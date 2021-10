En una nueva edición de Tolerancia Cero, la periodista Mónica Rincón decidió utilizar su minuto de confianza para referirse a la perspectiva de género en relación a una acción que realizaron dos parlamentarios sobre la materia.

“A mí me huele a amedrentamiento“, dijo la panelista luego de contextualizar que los diputados Cristóbal Urruticoechea (RN) y Harry Jürgensen (RN) oficiaron a la Universidad de Chile y a la Universidad de Santiago “para que contaran cuántos recursos y planes de estudio tenían en temas de género, ideología de género, diversidad sexual y feminismo e individualizaron a los funcionarios”.

En la misma línea, añadió que desde el Consejo de Rectores enfatizó en la importancia de que “el uso de ideología de género no era inocuo porque era utilizado desde los sectores más conservadores para, de algún modo, buscar decir que la academia, o los movimientos feministas, podían hacer algo que era repudiable“.

Lee también: Juan Sutil reveló que se siente “más cercano” a Sichel y llama a candidatos a moderarse al centro

Respecto al punto, Rincón apuntó a diferentes flancos: “primero, no sé porque les interesan los docentes y los funcionarios, ojalá que las universidades respondan a todo y sean muchas las funcionarias y funcionarios que hagan perspectiva de género y que hagan temas de género, pero a mí me huele a amedrentamiento; segundo, no existe la ideología de género, la ideología de género es un invento de ultra conservadores para hacer parece extrema otra cosa, que es la perspectiva de género o la igualdad de género (…); y tercero, ¿qué pasó con la libertad de enseñanza y de cátedra?”.

Al cierre, la periodista manifestó: “yo le agradezco a las mujeres que en mayo del 2018 salieron a las calles y se estableció como obligación tener planes con perspectiva de género y planes de denuncias de acoso. No es una opción es una obligación. Mejor saquémonos las caretas y reconozcan que lo que les molesta es el feminismo“.