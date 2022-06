La noche de este miércoles la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, conversó con CNN Chile respecto a diversos temas de la contingencia, entre ellos, la Convención Constitucional (CC) y el plebiscito de salida.

Tras ser consultada sobre su postura personal de cara al referéndum afirmó: “Yo Camila Vallejo como militante y persona voy a aprobar el 4 de septiembre, sin apellidos y lo digo como una opinión personal”.

En ese sentido, abordó la decisión del órgano redactor de no invitar a los ex presidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera al acto de cierre del proceso constituyente y señaló que “las y los ex mandatarios tienen que ser parte de esta historia no solo en la votación misma”.

“Nosotros vamos a garantizar hacerlos parte de este proceso (…) Si es que se aprueba, evidentemente en el acto de promulgación de la nueva Constitución tienen que estar todos los ex presidentes, es un acto republicano importante”, adelantó la secretaria de Estado.

Por otro lado, la ministra descartó la posibilidad de endurecer las penas por delitos contra funcionarios de Carabineros y argumentó que “tenemos una legislación contundente respecto al asesinato de carabineros que tiene penas altísimas”.

“En general nosotros no somos partidarios del populismo penal y que por cualquiera acontecimiento estemos siempre elevando las penas, más aún cuando se trata de penas que ya existen y son alta (…) creemos que la fuerza policial tiene que tener el respaldo del Gobierno y de las instituciones para cumplir con lo que la ley le mandata”, añadió.

Asimismo, Vallejo se refirió a la acusación constitucional que presentó la bancada del Partido Republicano contra la ministra Izkia Siches por comprometer el honor y seguridad de la nación y dejar sin ejecución la Constitución y las leyes.

“Vamos a leerla con detención, hasta el momento lo que hemos podido ver es que hay falta de fundamentos, por las declaraciones de la bancada sin mucho respaldo y lo que nos ocupa es seguir con nuestros planes en materia de seguridad”, indicó.

En ese contexto, reiteró la postura del Ejecutivo ante el llamado a “armarse” que realizó el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, subrayando en que el “estamos enfocados en perseguir la comisión de delitos concretos contra personas y propiedad, y no declaraciones altisonantes”.

Por último, aseguró que “hay que elevar el tono del debate y no caer en declaraciones descampadas” tras ser consultada por las críticas que senadores del oficialismo realizaron a la gestión del ministro Giorgio Jackson, al mando de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)

“Creo que no corresponde porque son -declaraciones- inapropiadas para el debate con altura de miras que queremos hacer en nuestro país sobre el proceso constituyente que estamos viviendo que hay que mirarlo con responsabilidad y sin adjudicar responsabilidades donde no las hay sobre resultados que pueden gustar o no gustar”.