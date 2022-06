La tarde de este miércoles la bancada del Partido Republicano presentó de forma oficial la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches.

“Como bancada nos hemos puesto del lado de las personas, no puede ser que en Chile, las agendas de todos los parlamentarios tengan que dejar un amplio espacio para estar con aquellas personas que están muriendo y sufriendo”, comenzó diciendo el diputado Mauricio Ojeda.

En ese sentido, el parlamentario republicano aclaró que no se trata de una acusación constitucional “contra una persona determinada o un nombre en particular. Esta es una acusación contra el cargo de ministra del Interior que es la responsable de la seguridad y no ha estado a la altura, no ha hecho su trabajo, la comunidad lo sabe”.

En ese contexto, el diputado Stephan Schubert detalló que se trata de una acusación comprendida en 159 páginas divididas en siete capítulos, cuyas causales son tres: “comprometer gravemente el honor de la nación, comprometer gravemente la seguridad de la nación, y dejar sin ejecución la Constitución y las leyes”.

Por último, explicó que el libelo señala “cómo el Ministerio, si bien es cierto recibió un país donde ya había violencia, ha comprometido una serie de actos o ha dejado de hacer muchas cosas que permitieron que la violencia llegue al punto donde estamos hoy día”.

“La acusación responde a un Ministerio que tiene el deber de velar por la seguridad y que tiene las herramientas legales y constitucionales suficientes pero que no las ha utilizado, o las ha utilizado tardíamente o parcialmente”, concluyó.