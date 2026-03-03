Milo J y su conexión con Chile: Revela que Akrilla fue quien le recomendó una canción de Violeta Parra

El artista volverá a territorio nacional en mayo y valoró su relación con el público chileno, señalando que siempre lo han recibido con "un amor intenso, leal, hermoso, único y personal". Además, se refirió al homenaje a Violeta Parra que realiza en su último álbum y explicó que fue Akrilla quien le recomendó la canción de la que produjo el sample.

El cantante argentino se presentará el 23 de mayo en el Estadio Monumental y este martes comenzó la venta de entradas a través de Punto Ticket. La gira mundial se realiza por su nuevo disco La Vida La Más Corta.

Camilo Joaquín Villarruel, mejor conocido como Milo J, fue el encargado de cerrar el Festival de Viña del Mar 2026 y fue elegido por el público como el artista más popular de esta edición.

En una entrevista con CNN Chile, el artista señaló que fue un “sueño” presentarse en la Quinta Vergara y agradeció el apoyo del público chileno.

“Creo que es un sueño que siempre tuve; siempre vimos el festival desde casa. Marca en gran parte y una parte muy importante de este recorrido que estoy haciendo con La Vida La Más Corta, que es un disco que me está ayudando a girar por todo el mundo, por suerte. (…) Este no es mi país y te hacen sentir como si lo fuese y eso es una locura, es invaluable. Y el público chileno siempre me dio un amor intenso, leal, hermoso, único y personal”, destacó.

La conexión de Milo J con Chile

El cantante, que mezcla ritmos urbanos con el folclor, remarcó su conexión con Chile, en especial con la cantautora Violeta Parra, ya que produjo un sample de una de sus canciones más famosas, Que Pena Siente el Alma.

Milo J comentó que la canción fue recomendada por la cantante urbana Akrilla, con quien el argentino mantiene contacto.

“Yo había escuchado cosas de Violeta en ese momento, pero la que trae el sample fue Akrilla. (…) le dije, vos que sos de allá, recoméndame una canción que decís le va a quedar perfecta esta canción”, contó.

También se refirió a Luciérnagas, canción que grabó con Silvio Rodríguez y dedicó a su abuela.

“Todo lo que canta Silvio antes estaba interpretado por mí y le mandé yo esa maqueta al equipo de Silvio y de alguna manera en algún momento le llegó y le gustó mucho la melodía y los términos que usaba. Y grabó y mandó las voces; fue bastante genuino la verdad”, relató.