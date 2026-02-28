Milo J emociona en Viña 2026 junto a Akriila: El joven argentino y la chilena interpretan “Llora Llora”

El cantante de 19 años sorprendió al público de la Quinta Vergara al invitar a una de las voces femeninas más importantes de la escena nacional actual para interpretar juntos el tema que rápidamente se ganó el cariño del "Monstruo".

La última jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alta sensibilidad durante la presentación de Milo J.

El joven argentino de 19 años, una de las revelaciones de la música latina, invitó al escenario a Akriila, la talentosa artista chilena que en los últimos años se ha posicionado como una de las figuras más relevantes de la escena nacional.

Una colaboración que encantó a la Quinta

Juntos interpretaron “Llora Llora”, una canción que logró conectar de inmediato con el público de la Quinta Vergara.

La fusión de estilos entre el cordobés y la chilena generó una ovación inmediata y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

La presentación de Akriila se suma a su creciente trayectoria, que incluye su reciente participación junto a Mon Laferte en la quinta jornada del certamen. El gesto de Milo J, que eligió compartir escenario con una artista local, reflejó la hermandad musical entre Argentina y Chile en una noche histórica para el festival.