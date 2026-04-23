“Mezquindad e ignorancia”: Provoste (DC) acusa “persecución política” en investigación a diplomáticos por presuntas gestiones a favor de Bachelet ante la ONU

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) y exministra, Yasna Provoste, abordó la investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) a funcionarios del cuerpo diplomático para determinar si realizaron gestiones en favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre su visión respecto de la decisión del Gobierno de no respaldar su postulación, sostuvo que en estos procesos uno puede ganar o perder, pero siempre le gustaría contar con el apoyo de su país.

En ese contexto, destacó las declaraciones que han realizado las exministras Karla Rubilar y Cecilia Pérez sobre este tema. “Para no decir que esto es solo de mujeres de la centroizquierda, creemos que la posición de la expresidenta no solo nos enorgullece como país, sino que también es muy importante para la región”.

“Entonces la actitud del Gobierno ha sido pequeña y mezquina. Y no lo digo solamente por el retiro de la candidatura, sino también por la persecución que se ha conocido en estos últimos días respecto de los funcionarios de la embajada en Estados Unidos, que en el marco del cumplimiento de su deber estuvieron allí presentes cuando Bachelet tuvo su entrevista en el Consejo de Seguridad”, subrayó.

#CNNPrime | Senadora Yasna Provoste (DC) por retiro de apoyo de Chile a candidatura de Bachelet: “La actitud del gobierno ha sido pequeña, mezquina, y no lo digo solo por el retiro del apoyo, sino que también por la persecución respecto a los funcionarios de la embajada”.… pic.twitter.com/PoKg6eHoVI — CNN Chile (@CNNChile) April 24, 2026

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Al preguntarle si califica el hecho como una persecución política, respondió: “No solo es eso, sino que además es una ignorancia”, y explicó que Cancillería, entre sus protocolos, considera el acompañamiento a exjefes de Estado que concurren a estas actividades internacionales, al igual como ocurre con los parlamentarios cuando asisten a eventos de Naciones Unidas.

Por tanto, enfatizó que “ella no deja de ser expresidenta de nuestro país y eso es, creo yo, no solo una mezquindad, sino también una falta de conocimiento. Y, en definitiva, lo que revela es una persecución política, que no es solo a alto nivel, como lo que hemos visto respecto de funcionarios de la Cancillería en Naciones Unidas, sino también lo que se ha sabido hace pocos días sobre estas listas en la región de Coquimbo”.

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