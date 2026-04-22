Cancillería confirma investigación a diplomáticos por presuntas gestiones en favor de Bachelet durante su postulación a la ONU

El ministro Francisco Pérez Mackenna confirmó el inicio de un proceso administrativo para determinar si funcionarios de carrera impulsaron la postulación de la exjefa de Estado ante la ONU tras el quiebre del apoyo oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores inició formalmente una investigación sumaria para determinar si funcionarios del cuerpo diplomático realizaron gestiones en favor de la candidatura de Michelle Bachelet ante la ONU.

De acuerdo con lo que consignó Radio Bío Bío, la medida fue confirmada este miércoles por el canciller Francisco Pérez Mackenna, surge tras sospechas de un lobby paralelo que habría operado de forma interna una vez que el Gobierno decidió no respaldar oficialmente a la expresidenta.

Según explicó el secretario de Estado, la indagatoria busca verificar la efectividad de las denuncias recibidas y establecer si existieron acciones que contravinieron la política exterior fijada por el Ejecutivo.

“Hemos tomado conocimiento de que puede haber algunos temas ahí. Hemos iniciado las investigaciones correspondientes y vamos a estar a la espera de lo que resulte de esa indagación”, afirmó Pérez Mackenna.

Hasta el momento, la Cancillería no ha fijado un plazo para el cierre de la investigación, a la espera de los primeros informes de la fiscalía interna que determinarán la viabilidad de una formulación de cargos.